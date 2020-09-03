Ученые получили неожиданные результаты, изучив, сколько калорий организм человека сжигает в разное время суток. Оказывается, в состоянии покоя вечером люди тратят на 10% больше энергии, чем рано утром.

Эти выводы подчеркивают важную роль суточного ритма, когда речь идет о влиянии на обмен веществ. Также новые данные помогают объяснить, почему нарушения ритма сна и питания ведут к набору веса, пишет Cell Current Biology.

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Чтобы это понять ученые наблюдали за семью участниками исследования в лабораторных условиях, не сообщая им который час. В помещении отсутствовали часы, не было окон, телефонов и Интернета.

Люди должны были ложиться в кровать и просыпаться в определенное время. Каждый день это время смещалось на 4 часа позже, что было эквивалентом путешествия на запад через четыре часовых пояса каждый в течение трех недель.

Когда тело сжигает больше всего энергии

Оказалось, что самый маленький расход энергии в покое был во время биологической ночи, а наибольший – через 12 часов вечером. Дыхательный коэффициент, показывающий степень усвоения макронутриентов, был минимальным биологическим вечером и самым большим биологическим утром.

Важно не только что мы едим, но и когда мы едим и отдыхаем. Все это влияет на то, сколько энергии мы сжигаем и сколько жира сохраняется в организме. Регулярность питания и сна очень важны для общего здоровья,

– отметили ученые.