Какое масло выбрать: 8 популярных видов и когда их лучше использовать
- В статье рассматриваются различные виды масел, их свойства и оптимальные способы использования для жарки, заправки салатов и других кулинарных целей.
- Указано особенности, такие как точка дымления, содержание полезных жиров и антиоксидантов, а также рекомендации по хранению и выбору масел в зависимости от потребностей.
На полках супермаркетов десятки видов масла: оливковое, рапсовое, арахисовое, кокосовое. Какое из них лучше выбрать для жарки, а какое – для заправки салатов. А главное, какое из них самое полезное - вопрос интересный и актуальный.
Какое масло самое полезное?
Все зависит от типа жиров, температуры приготовления и даже вкуса. Один из ключевых показателей - точка дымления: если масло начинает дымиться, оно разлагается и образует вредные соединения. Подробнее о 8 самых распространенных кулинарных масел и советы, как их использовать, рассказывает 24 Канал.
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Оливковое масло
Если говорить о пользе оливкового масла, то это очевидно – оно содержит антиоксиданты и мононенасыщенные жиры, которые снижают "плохой" холестерин.
Как использовать:
Extra virgin – самое полезное, но имеет низкую температуру дымления. Идеальна для салатов, заправок и готовых блюд.
Обычное/рафинированное – выдерживает более высокую температуру, подходит для жарки.
Рапсовое масло (Canola)
Его польза прежде всего в низком содержании насыщенных жиров. Также оно богато омега-3. Диапазон температуры: до 450°F (230 градусов).
Как использовать: универсальна для жарки, запекания и даже выпечки. Нейтральный вкус.
Арахисовое масло
Арахисовое масло содержит витамин E, антиоксиданты и здоровые жиры. Более того, его главная особенность – оно имеет высокую точку дымления, устойчиво к высокой температуре.
Как использовать: подходит для фритюра, стир-фрая, азиатской кухни.
Масло авокадо
Оно достаточно похоже на оливковое, ведь богато полезными жирами. Точка дымления: до 520°F (270 градусов) – одна из самых высоких. Практически без вкуса, хорошо подходит для выпечки. Среди минусов – масло авокадо – довольно дорогое.
Как использовать:
Рафинированное – прекрасно подойдет для запекания, жарки овощей.
Нерафинированное – лучше всего использовать для салатов.
Подсолнечное масло
Обычно содержит много омега-6, а потому его советуют употреблять ограниченно, эти соединения могут вызывать воспаление.
В то же время высокоолеиновое подсолнечное масло – более полезное, подходит для ежедневного использования.
Кукурузное, соевое и другие растительные масла
Также на полках магазинов можно увидеть смесь нескольких видов (кукурузное, соевое, рапсовое, подсолнечное).
Среди плюсов таких масел – универсальность, низкая цена, они выдерживают высокую температуру. А вот среди минусов – в них меньше полезных жиров по сравнению с оливковым или авокадовым.
Кокосовое масло
Особенность кокосового масла – высокое количество насыщенных жиров, а потому его следует употреблять в меру. Если говорить о пользе, то оно содержит немного среднецепочечных триглицеридов (МЦТ), хотя их немного.
Как использоватьдобавлять можно в выпечку, использовать во время жарки. Также популярно как средство для кожи и волос.
Как эффективно использовать масла на кухне
- Заправки и соусы: extra virgin оливковое – идеальная основа.
- Жарка и запекание: рапсовое, авокадовое, арахисовое.
- Выпечка: используйте авокадовое или рапсовое вместо сливочного масла.
- Подача: оливковое масло для блюд вместо сливочного масла – вкусно и полезно.
Итак. Оптимально – выбирать вид масла в зависимости от потребностей. Важно хранить их в прохладном месте и проверять срок годности, особенно для рапсового и арахисового, которые могут иметь специфический запах при хранении.
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