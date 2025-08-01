На полках супермаркетов десятки видов масла: оливковое, рапсовое, арахисовое, кокосовое. Какое из них лучше выбрать для жарки, а какое – для заправки салатов. А главное, какое из них самое полезное - вопрос интересный и актуальный.

Какое масло самое полезное?

Все зависит от типа жиров, температуры приготовления и даже вкуса. Один из ключевых показателей - точка дымления: если масло начинает дымиться, оно разлагается и образует вредные соединения. Подробнее о 8 самых распространенных кулинарных масел и советы, как их использовать, рассказывает 24 Канал.

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Оливковое масло

Если говорить о пользе оливкового масла, то это очевидно – оно содержит антиоксиданты и мононенасыщенные жиры, которые снижают "плохой" холестерин.

Как использовать:

Extra virgin – самое полезное, но имеет низкую температуру дымления. Идеальна для салатов, заправок и готовых блюд.

Обычное/рафинированное – выдерживает более высокую температуру, подходит для жарки.

Рапсовое масло (Canola)

Его польза прежде всего в низком содержании насыщенных жиров. Также оно богато омега-3. Диапазон температуры: до 450°F (230 градусов).

Как использовать: универсальна для жарки, запекания и даже выпечки. Нейтральный вкус.

Арахисовое масло

Арахисовое масло содержит витамин E, антиоксиданты и здоровые жиры. Более того, его главная особенность – оно имеет высокую точку дымления, устойчиво к высокой температуре.

Как использовать: подходит для фритюра, стир-фрая, азиатской кухни.

Масло авокадо

Оно достаточно похоже на оливковое, ведь богато полезными жирами. Точка дымления: до 520°F (270 градусов) – одна из самых высоких. Практически без вкуса, хорошо подходит для выпечки. Среди минусов – масло авокадо – довольно дорогое.

Как использовать:

Рафинированное – прекрасно подойдет для запекания, жарки овощей.

Нерафинированное – лучше всего использовать для салатов.

Подсолнечное масло

Обычно содержит много омега-6, а потому его советуют употреблять ограниченно, эти соединения могут вызывать воспаление.

В то же время высокоолеиновое подсолнечное масло – более полезное, подходит для ежедневного использования.

Кукурузное, соевое и другие растительные масла

Также на полках магазинов можно увидеть смесь нескольких видов (кукурузное, соевое, рапсовое, подсолнечное).

Среди плюсов таких масел – универсальность, низкая цена, они выдерживают высокую температуру. А вот среди минусов – в них меньше полезных жиров по сравнению с оливковым или авокадовым.

Кокосовое масло

Особенность кокосового масла – высокое количество насыщенных жиров, а потому его следует употреблять в меру. Если говорить о пользе, то оно содержит немного среднецепочечных триглицеридов (МЦТ), хотя их немного.

Как использоватьдобавлять можно в выпечку, использовать во время жарки. Также популярно как средство для кожи и волос.

Как эффективно использовать масла на кухне

Заправки и соусы: extra virgin оливковое – идеальная основа.

Жарка и запекание: рапсовое, авокадовое, арахисовое.

Выпечка: используйте авокадовое или рапсовое вместо сливочного масла.

Подача: оливковое масло для блюд вместо сливочного масла – вкусно и полезно.

Итак. Оптимально – выбирать вид масла в зависимости от потребностей. Важно хранить их в прохладном месте и проверять срок годности, особенно для рапсового и арахисового, которые могут иметь специфический запах при хранении.