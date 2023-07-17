Выяснили, какие таблетки от никотиновой зависимости наиболее эффективны

Получился новый кокрейновский обзор препаратов, помогающих бороться с никотиновой зависимостью. Результаты говорят, что безопасным и эффективным считается варениклин.

Какое лекарство лучше помогает бросить курить

Кокрановское сотрудничество опубликовало результаты обзора двух популярных лекарств против никотиновой зависимости – варениклина и цитизина. Оба уменьшают синдром отмены и тягу к курению.

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Исследователей интересовало, насколько эти препараты эффективны и безопасно ли назначать их пациентам. Оказалось, что препараты почти равноценны эффективности. Варениклин помог бросить курить 21 – 25 людям из 100 человек, принимавших лекарства. Цитизин немного отстает – с ним бросили вредную привычку 18 – 23 человек из сотни.

Оба препарата обошли по эффективности никотинзаместную терапию – проще говоря, никотиновые пластыри, жвачки и леденцы. Что касается побочных эффектов, то чаще всего людей беспокоит тошнота при приеме лекарства. Но потом она проходит.

Исследователи уверены, что эффективность варениклина имеет надежную доказательную базу. Однако в выводах они не указывают цитизин как эффективное средство. Пожалуй, потому, что лекарства не продаются в США – их можно найти только в странах Восточной Европы.

Что происходит с телом, когда вы бросаете курить

Через 20 минут нормализуется пульс.

Через 8 часов уровень кислорода восстановится, а уровень угарного газа крови снизится вдвое.

Через 48 часов весь угарный газ из крови исчезнет. Легкие очищаются от слизи, а вкусовые ощущения и запахи улучшаются.

Через 72 часа дышать станет легче, потому что бронхи начали расслабляться. Энергии становится больше.

Через 2 – 12 недель кровь будет поступать к сердцу и мышцам гораздо лучше, потому что улучшится кровообращение.

Через 3-9 месяцев любые проблемы с кашлем, хрипом или дыханием исчезнут, поскольку работа легких улучшится на 10%.

Через 1 год. Риск сердечного приступа снизится вдвое по сравнению с риском курильщика.

Спустя 10 лет. Риск смерти от рака легких снизится вдвое по сравнению с риском у курильщика.

Поэтому не медлите и бросайте курить.