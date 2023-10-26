В каких случаях тепло может быть лекарством и против которых больным

Согревающие процедуры, такие как горячий душ или ванна, использование грелки на животе, поход в баню и даже горячие полотенца, применяемые в массажных кабинетах, являются методами теплотерапии.

Обычно используются только два метода теплотерапии. Сухая теплотерапия – нагревание организма или его частей происходит без использования воды, например, в результате использования резиновой грелки, горячего песка или камней, сухого горячего воздуха в сауне.

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Влажная теплотерапия – в этом случае тепло обеспечивается с использованием нагретых жидкостей или пара, как, например, во влажных банях или горячих ваннах.

Польза теплотерапии

Использование методов теплотерапии оказывает разнообразное благоприятное воздействие на организм:

Уменьшение боли.

Облегчение спазмов мышц.

Уменьшение скованности суставов.

Повышение эластичности тканей, содержащих коллаген.

Улучшение циркуляции крови.

Эти положительные эффекты теплотерапии делают ее полезной при разных состояниях и заболеваниях. К примеру:

Остеоартрит. Это воспалительное заболевание суставов, вызванное повреждением или износом хрящевой ткани. Принятие ванны или душа с теплой водой может помочь облегчить боль в суставах.

Болезненные менструации. Местное применение тепла, например с использованием грелки, может уменьшить болезненные ощущения при менструации, не связанные с патологией органов малого таза.

Крепатура. Этот синдром может возникать после интенсивных нагрузок. Теплотерапия может облегчить боль и дискомфорт.

Мышечные спазмы. Тепловые обертывания могут помочь расслабить мышцы и снять напряжение, например, в шейных мышцах, что часто вызывает головные боли.

Когда нельзя использовать тепло

Тепловая терапия – не панацея всех видов боли. Например, при любых инфекционных заболеваниях нагрев противопоказан: это может привести к ухудшению состояния.

Кроме этого, к теплотерапии лучше не прибегать в следующих ситуациях:

дерматит или экзема;

тромбоз глубоких вен;

сердечная недостаточность; хронические заболевания сердечно-сосудистой системы;

сахарный диабет;

открытые раны;

беременность.

Если после сеанса теплотерапии вы замечаете покраснение кожи в месте воздействия тепла или чувствуете головокружение, слабость и учащенное сердцебиение, следует обратиться к врачу.