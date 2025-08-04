Казалось бы, лето – не время для болезней, ведь на улице сухая, теплая погода. Но, классические "зимние" симптомы, такие как кашель, насморк, температура все же могут помешать вашему отпуску, или просто хорошим летним дням.

Почему во время жары могут появиться эти и другие неприятные симптомы, объяснили врачи в комментарии для Associated Press, передает 24 Канал.

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Действительно ли вирусы исчезают в жару?

Большинство вирусов действительно активизируются в холодное время года, однако летний сезон – не гарантирует того, что вы не подхватите какой-то из них. Главная причина не только в температуре воздуха, но и в поведении людей.

Когда из-за жары мы находимся в закрытых, плохо вентилируемых комнатах - создаются идеальные условия для распространения инфекций. Вирусы легко циркулируют в таких пространствах, даже несмотря на летнее время.

Какие вирусы сейчас в "летнем обращении"?

По информации Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), сейчас наблюдается:

рост заболеваемости COVID-19;

низкий уровень активности гриппа и RSV (респираторно-синцитиального вируса);

циркуляция вируса "руки-ноги-рота", вызывающего сыпь и симптомы простуды;

распространение норовируса – частая причина так называемого "желудочного гриппа" с тошнотой и диареей.

Как защититься от болезней летом?

Медики напомнили, что простые правила профилактики остаются действенными круглый год. Поэтому, ничего нового: регулярно мойте руки; избегайте многолюдных помещений без вентиляции; чаще находитесь на свежем воздухе; оставайтесь дома при появлении симптомов простуды.