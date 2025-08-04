Почему во время жары могут появиться эти и другие неприятные симптомы, объяснили врачи в комментарии для Associated Press, передает 24 Канал.

Смотрите также Все о гиперсомнии: когда постоянная сонливость и усталость становится болезнью

Действительно ли вирусы исчезают в жару?

Большинство вирусов действительно активизируются в холодное время года, однако летний сезон – не гарантирует того, что вы не подхватите какой-то из них. Главная причина не только в температуре воздуха, но и в поведении людей.

Когда из-за жары мы находимся в закрытых, плохо вентилируемых комнатах - создаются идеальные условия для распространения инфекций. Вирусы легко циркулируют в таких пространствах, даже несмотря на летнее время.

Какие вирусы сейчас в "летнем обращении"?

По информации Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), сейчас наблюдается:

рост заболеваемости COVID-19;

низкий уровень активности гриппа и RSV (респираторно-синцитиального вируса);

циркуляция вируса "руки-ноги-рота", вызывающего сыпь и симптомы простуды;

распространение норовируса – частая причина так называемого "желудочного гриппа" с тошнотой и диареей.

Как защититься от болезней летом?

Медики напомнили, что простые правила профилактики остаются действенными круглый год. Поэтому, ничего нового: регулярно мойте руки; избегайте многолюдных помещений без вентиляции; чаще находитесь на свежем воздухе; оставайтесь дома при появлении симптомов простуды.