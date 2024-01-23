Ученые выяснили основные факторы школьной успеваемости ребенка

Дискуссии о том, что влияет на академическую успеваемость и интеллект учащихся, продолжаются уже много лет. В последнем исследовании ученые стремились разрешить этот спор, прорабатывая данные сотен тысяч детей из более чем 70 стран.

Из прошлых работ известно, что обучающие результаты зависят от комбинации генетических и биологических факторов, а также окружающей среды. Однако мнения о значимости конкретных внешних переменных расходятся.

Также на тему Как количество братьев и сестер влияет на психическое здоровье

Новое исследование успеваемости детей

В новейшем исследовании ученые проверили результаты участников программы PISA 2018 – Международной программы оценки образовательных достижений студентов. Это исследование проводится каждые три года с целью оценить функциональную грамотность и способность применять знания на практике у школьников разных стран.

В 2018 году в PISA приняли участие около 600 тысяч 15-летних детей из 79 стран. Учащиеся проходили тесты по чтению, математике и другим наукам. Результаты тестирования были переведены в эквивалентные баллы IQ для детального анализа.

В рамках PISA 2018 также оценивались некоторые психологические факторы, такие как отношение к учителям, уровень образования родителей, самооценка успеваемости студентов, поддержка родителей, школьная мотивация, общая самооценка, стремление к самостоятельности и другие.

Что больше всего влияет на успеваемость детей

С помощью регрессионного анализа ученые обнаружили, что самооценка учебной компетентности студентов больше коррелировала с баллами PISA. Таким образом, те студенты, которые оценивали свои обучающие навыки выше, обычно имели лучшие академические результаты.

Еще одним важным фактором, влияющим на баллы PISA, был уровень образования родителей, особенно матери. Это указывает на то, что образовательный статус матери, который может отражать интеллектуальную атмосферу и значимость образования в семье, оказывает существенное влияние на академическую успешность ребенка.

Интересно, что отношение студентов к учителям и оценка качества преподавания, а также общий уровень самооценки студентов не коррелировали с баллами PISA так сильно, как другие факторы. Однако стремление к самостоятельности, связанное с мотивацией и сознанием, ассоциировалось с высокими результатами в тестах.