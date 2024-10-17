Какие лекарства нельзя ввозить в ЕС: основные правила

Страны ЕС могут иметь различные требования и ограничения по ввозу медикаментов. Однако есть основные правила, которые показывают, какие препараты точно нельзя ввозить на территорию Евросоюза.

Прежде всего под запрет попадают лекарства, содержащие наркотические или психотропные вещества. Об этом пишет Visit Ukraine.

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Перечень запрещенных популярных препаратов

В Украине широко используются препараты, содержащие кодеин или эфедрин, однако они входят в список запрещенных для перевозки в ЕС.

К таким прелатам, среди всего, относятся: Пенталгин, Солпадеин, Кетанов, Бронхолитин, Бронхосироп, Буфотенин, Кодтерпин, Нео Теофедрин, Теофедрин-Н, Терпинкод.

При пересечении границы аптечке можно перевозить до 20 таблеток каждого из этих препаратов с упаковкой и инструкцией. Кроме этого, к ним должен быть рецепт с печатью врача.

Также на границе могут быть придирчивыми к лекарствам, которые содержат барбитураты (например, валокордин, барбовал, корвалол и т.д.). Если вам нужны эти препараты, на них также нужен рецепт от врача с международным названием препарата (на латыни) и сроком приема.

Полный перечень запрещенных препаратов можно прочитать по ссылке.

Самое главное – помнить о том, что при перевозке рецептурных препаратов вы должны иметь с собой рецепт от врача. Также лекарства должны быть в разумных дозах, предназначенных для личного использования, обычно на срок до 30 дней.

Препараты, содержащие наркотические вещества, строго контролируются в большинстве стран ЕС. Для их перевозки требуется особое разрешение и медицинские документы.

К слову, лекарственные препараты в форме спреев и жидкостей следует перевозить в оригинальной упаковке и соблюдать ограничения по объему жидкости в ручной клади (не более 100 миллилитров).

Витамин D точно можно перевозить на территорию Евросоюза. Он играет ключевую роль в поддержании хорошего состояния и регенерации кожи. Поэтому не стоит пренебрегать этим, особенно осенью, когда кожа уязвима и нуждается в дополнительной защите. На помощь придет Витагама D₃ – диетическая добавка, которая содержит 2000 международных единиц витамина D3, но одновременно не имеет в составе консервантов, красителей, глютена и лактозы.



*Перед употреблением диетической добавки следует проконсультироваться с врачом.