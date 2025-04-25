К таким выводам пришли финские ученые, проанализировав результаты исследования, которое длилось более трех десятилетий, сообщает 24 Канал со ссылкой на Annals of Medicine.

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Новое исследование влияния вредных привычек

Ранее анализ влияния вредных привычек на здоровье обычно охватывал людей среднего возраста и длился около 20 лет. Однако команда специалистов из разных университетов и научных учреждений Финляндии решила исследовать этот вопрос на более длительной основе. Они использовали данные из долговременного проекта Jyväskylä Longitudinal Study of Personality and Social Development.

Начальная группа для исследования состояла из школьников восьмилетнего возраста из финского города Ювяскюля, родившихся в 1959 году. По мере взросления эти участники проходили опрос и другие исследования в 1986, 1995, 2001, 2009 и 2020 – 2021 годах. Возраст респондентов на время каждого этапа составлял соответственно 27, 36, 42, 50 и 61 год. Число участников варьировалось от 326 до 206 человек.

Участники отвечали на вопросы анкет, в которых оценивались признаки депрессии, уровень психологического счастья и общее состояние здоровья за последний год. Также их здоровье оценивалось по шкале метаболического риска, которая включала показатели артериального давления, окружности талии, уровня сахара, холестерина и других жиров в крови.

Кроме этого, фиксировались три ключевых фактора риска: курение, чрезмерное употребление алкоголя (для женщин – более 8,8 литра чистого спирта в год, для мужчин – более 12 литров) и малоподвижный образ жизни (занятия спортом менее одного раза в неделю).

Последствия вредных привычек

Статистический анализ с учетом пола и уровня образования участников показал, что наличие одновременно трех вредных привычек напрямую связано с ухудшением здоровья. У таких людей чаще наблюдались симптомы депрессии, снижение психологического счастья и физического состояния, а также повышенные метаболические риски. Причем негативные изменения были более выраженными при длительном воздействии вредных привычек.

Среди трех факторов риска физическая инертность оказалась наиболее связанной с ухудшением физического здоровья, курение – с ухудшением психологического состояния, а чрезмерное употребление алкоголя влияло на оба аспекта. Вредные изменения были заметны уже у 36-летних участников исследования.

Ограничения исследования

Ученые отмечают, что их работа имеет наблюдательный характер, поэтому выявленные зависимости нельзя назвать исключительно причинно-следственными. Например, стресс может подталкивать человека к употреблению алкоголя, а злоупотребление спиртным, в свою очередь, ухудшает депрессию и создает проблемы в отношениях.

Также стоит учитывать, что результаты актуальны для людей, рожденных в Финляндии или западных странах в 1950 – 1960 годах, и не могут быть полностью применены к другим поколениям или культурам. Кроме того, исследование не учитывало роль питания, а влияние вредных привычек рассматривалось как равнозначное, хотя его вред для здоровья может значительно различаться.

Несмотря на указанные ограничения, исследование еще раз акцентирует на необходимости отказа от вредных привычек для увеличения шансов на здоровую и счастливую старость. Чем раньше удастся избавиться от них, тем выше будет вероятность сохранить хорошее самочувствие на долгие годы.