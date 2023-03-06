Что будет, если поздно ложиться спать

Для большинства людей оптимальным временем для засыпания считается промежуток с 22:00 до 00:00. Но некоторые люди засыпают гораздо позже.

Если при расчете оптимальной продолжительности сна можно ориентироваться на самочувствие, то как определить, когда нужно идти спать? Причем ежедневный график не всегда поможет – например, если рабочий день начинается не утром, а после полудня или вообще ночная смена.

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Вредно ли вообще бодрствовать допоздна

С такими наставлениями люди впервые сталкиваются еще в детстве или раннем подростковом возрасте. И в действительности в этих моралях действительно есть рациональное зерно. Например, некоторые исследование показывают, что позднее засыпание повышает риск гиподинамии у детей и подростков. Кроме того, если человек поздно ложится спать, последний прием пищи обычно устраивает около полуночи. А если лечь сразу после еды, это дополнительная нагрузка на организм, мешающая уснуть.

Есть у позднего сна и социальные последствия. Да, люди, привыкшие ложиться спать далеко за полночь, могут сталкиваться с проблемами регулирования эмоций. Даже утренняя злость тоже может быть следствием привычки позднего засыпания.

Также при таком режиме сна люди, особенно подростки, более подвержены риску и потенциально опасного поведения. Причем это может быть что угодно – от внезапного желания сорваться в путешествие или заняться новым видом спорта вплоть до ростовщичества на дороге или употребления психоактивных веществ.

Кроме того, некоторые исследования показывают, если регулярно ложиться спать поздно, то кожа быстрее стареет и появятся морщинки. Дело в том, что при таком режиме падает влагосодержание в коже, снижается упругость и эластичность, а также уменьшается разнообразие бактерий, которые в норме живут на коже лица. Особенно быстро кожа стареет, если не только поздно ложиться, но еще и систематически недосыпать (менее семи часов за ночь).

Некоторые беспокоятся, что поздний отход ко сну нарушит процесс секреции гормонов. Хотя в таких случаях гормон мелатонин, поддерживающий циклы сна и бодрствования, начнет производиться позже, некорректно говорить, что его синтез вообще прекратится. Негативно на секреции мелатонина и гормона роста может сказаться хроническое недосыпание (оно же запускает выработку кортизола), а не конкретное время засыпания.

Если корректировка режима дается очень трудно, можно обратиться за помощью к сомнологу или изменить форму активности на дистанционную или выбрать гибкий график. Это позволит хотя бы частично соблюдать свои биологические часы и при этом не жертвовать производительностью.