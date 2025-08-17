Мы привыкли готовить большинство овощей. Однако, многие из них теряют полезные свойства при термической обработке. Конечно, с некоторыми все наоборот, их наоборот лучше по крайней мере несколько минут проварить или протушить, чтобы усилить не только вкусовые свойства, но и полезные.

И, по данным Американской кардиологической ассоциации, регулярное потребление сырых овощей способствует укреплению иммунитета, снижению риска хронических заболеваний и укреплению общего здоровья, передает 24 Канал со ссылкой на Eating Well.

Среди других приятных бонусов тот факт, что потребление сырых овощей не требует особых усилий для их приготовления. Более того, есть научные данные, которые подтверждают, что именно этот способ потребления овощей поможет улучшить работу сердца и защитит от проблем с сосудами.

Какие продукты лучше потреблять сырыми?

Брокколи действительно классный вариант, если хотите попробовать есть овощи сырыми. Этот зеленый овощ уверенно занимает первое место в рейтинге продуктов, которые помогают с профилактикой заболеваний. Если вы постоянно будете есть брокколи, то забудете о проблемах с костями, кишечником и сердцем.

Следующий рекордсмен по количеству витаминов – свекла. И так, если вам кажется, что этот овощ годится только для борща и максимум салата с брынзой, то вы ошибаетесь. Свеклу можно и нужно есть сырой.

Беталаины, которые содержатся в сыром овоще, разрушаются при нагревании. Зато, именно они помогают замедлить воспалительные процессы в организме. А нитраты в составе свеклы снижают артериальное давление.

Капуста кале – еще один крестоцветный овощ, который необходимо есть, не подвергая термической обработке. Следует съедать полторы порции капусты, чтобы избежать проблем с поджелудочной железой. Диетологи советуют размягчать овощ салатной заправкой, если для вас он слишком жесткий на вкус.

А вот этот овощ, скорее всего, вы привыкли потреблять сырым. Речь о перец. Он содержит в 2 раза больше витамина С, чем один апельсин и 20% от суточной нормы фолиевой кислоты. Перец стоит употреблять именно в сыром виде, потому что в момент приготовления концентрация полезных веществ снижается.