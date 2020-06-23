Последние данные свидетельствуют, что возбудитель коронавируса SARS-CoV-2 вызывает неврологические заболевания. Ученые собрали перечень основных симптомов.

Ученые из Малайзии собрали 19 релевантных статей, которые впоследствии были тщательно отобраны и рассмотрены. В своем исследовании, опубликованном на BJBMS, они пришли к выводу, что неврологические симптомы при COVID-19 можно разделить на несколько категорий.

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Поражение центральной нервной системы:

Головная боль,

Головокружение,

Изменение психического состояния

Дезориентация,

Потеря сознания.

Поражение периферической нервной системы:

Аносмия (потеря обоняния),

Гипогевзия (ослабление, искажение или отсутствие вкусовых ощущений).

Преимущественно пациенты, у которых выявляют неврологические симптомы, находятся в старшей возрастной группе и имеют сопутствующие заболевания.

У некоторых из них наблюдаются судороги, инсульт, вялый парапарез, слабая моторика движений и даже кома. Важно, что неврологические проявления могут возникать независимо от состояния органов дыхания.

Отметим, что у многих пациентов с коронавирусом замечают делирий – психическое состояние, при котором сознание несколько омрачено, а внимание, восприятие мира, привычное мышление и эмоциональное состояние нарушены.

Симптомы коронавируса / инфографика 24 Канала