Какое строение мужского тела больше всего нравится женщинам

Что именно делает мужское тело привлекательным с точки зрения науки? Ответить на этот вопрос попытались международные исследователи. Результаты их работы, опровергают привычные стереотипы: идеальная внешность - это вовсе не обязательно худощавый, рельефный атлет.

Как объясняют ученые, количество жира в теле мужчины – один из ключевых показателей, что не только влияет на визуальную привлекательность, но и ассоциируется с восприятием здоровья и способностью к продолжению рода, пишет 24 Канал со ссылкой на Personality and Individual Differences.

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Жировая ткань как фактор привлекательности

В разных культурах наличие умеренного количества жировой ткани вместе с мышечной массой может сигнализировать о выносливости, силу и способность заботиться о близких.

Внешний вид мужского тела – результат сложного взаимодействия между мышечной массой и запасами жира – подает потенциальным партнерам множество биологических и социальных сигналов. Специалисты считают, что как слишком низкий, так и чрезмерный процент жира воспринимаются как признак возможных проблем с репродуктивной функцией и общим здоровьем.

Предыдущие исследования чаще всего сводили физическую привлекательность к такому показателю, как индекс массы тела (ИМТ), однако выводы были противоречивыми. Чтобы пролить свет на этот вопрос, ученые из Китая, США и Великобритании не просто сравнили ИМТ и внешнюю привлекательность, но и построили математическую модель, которая учитывала влияние массы тела на выживаемость и фертильность – своеобразный "эволюционный калькулятор" идеального мужского ИМТ.

Как проходило исследование

В эксперименте приняли участие 238 мужчин и женщин из университетов Китая, Литвы и Великобритании. Участникам демонстрировали 15 черно-белых рентгеновских изображений мужских тел, сделанных методом двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии (DXA). Такой подход позволил максимально объективно оценить форму тела, акцентируя только на соотношении жира и мышц – лицо и рост были скрыты и не влияли на мнение участников.

Мужские тела отличались по ИМТ (от 20,1 до 33,7), процентом жира (от 5,9% до 37,2%) и соотношением плеч к талии. Задача добровольцев была простой – разложить карточки по степени привлекательности.

Идеальные тела нравятся меньше

Результаты оказались неожиданными: самыми привлекательными признали мужские тела с ИМТ от 23 до 27 – то есть в пределах нормы или с легким избытком веса. Эволюционная модель также предсказала похожие значения (ИМТ около 23,2–24,7). Таким образом, предпочтение отдавалось не "идеальным" худощавым, а мужчинам с немного округлыми формами.

Больше всего на восприятие влиял уровень жира: оптимальным считался показатель 13 – 14%. Как слишком низкий, так и чрезмерный процент жировой ткани снижал привлекательность независимо от страны респондента. Соотношение плеч к талии также имело значение, но этот эффект был менее выраженным, чем обычно считают.

Полученные результаты опровергают популярный миф о том, что мужская привлекательность напрямую зависит от рельефных мышц и V-образного торса. Однако не следует забывать: реальная жизнь – это не снимки DXA, и на восприятие внешности влияет множество факторов – от мимики до стиля общения.