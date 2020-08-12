Группа исследователей провела эксперимент и проанализировала, какие маски для лица являются наиболее эффективными в борьбе с коронавирусом.

Стандартные хлопчатобумажные маски выполняют достаточно хорошую работу, но другие – не столь эффективны, пишет CNN.

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Исследователи из университета Дюка провели обзор различных масок, которые используют люди для защиты лица.

На основе исследований, лучше всего защищают:

Маски N95;

Трехслойные хирургические маски;

Хлопчатобумажные маски.

Хуже всего защищают:

Повязки;

Банданы;

Трикотажные маски.

Врачи удивляются, что люди до сих пор пренебрегают средствами защиты и при любой возможности не соблюдают масочный режим.

Мне странно, что так много людей все еще не носят их должным образом, или потенциально постоянно касаются внешней части маски, загрязняя руки, а затем касаются глаз, носа или рта... Убедитесь, что вы делаете это правильно,

– сказал журналистам врач Санджай Гупта.

Он также посоветовал людям продолжать носить маски и в помещении.

Как правильно носить медицинскую маску

Маска должна закрывать рот, нос и подбородок. Убедитесь, что маска сидит на лице плотно.

Старайтесь не касаться маски, когда используете ее. Если вы прикоснулись к ней, помойте руки с мылом или протрите их антисептиком.

Замените маску на новую, если она стала влажной. Не используйте вторично одноразовые маски.

Когда снимаете маску, держитесь за завязки, не касайтесь ее передней части. Выбросьте маску в корзину, которую затем можно плотно закрыть. Далее помойте руки с мылом или протрите их антисептиком.



Как пользоваться маской против коронавируса / Инфографика 24 канала