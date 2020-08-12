Какие маски лучше всего и хуже всего защищают от коронавируса
Группа исследователей провела эксперимент и проанализировала, какие маски для лица являются наиболее эффективными в борьбе с коронавирусом.
Стандартные хлопчатобумажные маски выполняют достаточно хорошую работу, но другие – не столь эффективны, пишет CNN.
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Исследователи из университета Дюка провели обзор различных масок, которые используют люди для защиты лица.
На основе исследований, лучше всего защищают:
- Маски N95;
- Трехслойные хирургические маски;
- Хлопчатобумажные маски.
Хуже всего защищают:
- Повязки;
- Банданы;
- Трикотажные маски.
Врачи удивляются, что люди до сих пор пренебрегают средствами защиты и при любой возможности не соблюдают масочный режим.
Мне странно, что так много людей все еще не носят их должным образом, или потенциально постоянно касаются внешней части маски, загрязняя руки, а затем касаются глаз, носа или рта... Убедитесь, что вы делаете это правильно,
– сказал журналистам врач Санджай Гупта.
Он также посоветовал людям продолжать носить маски и в помещении.
Как правильно носить медицинскую маску
- Маска должна закрывать рот, нос и подбородок. Убедитесь, что маска сидит на лице плотно.
- Старайтесь не касаться маски, когда используете ее. Если вы прикоснулись к ней, помойте руки с мылом или протрите их антисептиком.
- Замените маску на новую, если она стала влажной. Не используйте вторично одноразовые маски.
- Когда снимаете маску, держитесь за завязки, не касайтесь ее передней части. Выбросьте маску в корзину, которую затем можно плотно закрыть. Далее помойте руки с мылом или протрите их антисептиком.
Как пользоваться маской против коронавируса / Инфографика 24 канала