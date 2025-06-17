Почему люди верят в теории заговора: нашли общие психологические и умственные причины

Новые исследования проливают свет на психологические причины, по которым люди склонны верить в теории заговора. Оказывается, дело далеко не всегда в желании выделиться или в поиске тайных смыслов, как считалось ранее.

В научных кругах регулярно появляются работы, посвященные поклонникам конспирологических идей. Ранее ученые связывали склонность к подобным убеждениям с завышенной самооценкой критического мышления, стремлением самоутвердиться, а также с негативным влиянием недосыпания, пишет 24 Канал со ссылкой на Psypost.

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Однако последние данные психологов из Корнелльского университета предлагают новый взгляд на проблему. Исследователи выяснили, что вера в маргинальные взгляды свойственна прежде всего людям, которые стабильно переоценивают свои умственные способности и глубоко заблуждаются относительно популярности своих взглядов.

Признаки человека, который верит в теории заговора

В рамках масштабного эксперимента более четырех тысяч взрослых американцев прошли серию интеллектуальных тестов – на логику, внимательность, базовые математические навыки и оценку рисков. После каждого задания участники давали самооценку: насколько хорошо, по их мнению, они справились. Сравнив реальные результаты с субъективной оценкой, ученые выделили группу людей, которые регулярно завышали свои успехи.

Кроме этого, с помощью специального опросника оценивалась склонность к вере в самые популярные теории заговора – от "инсценировки" высадки на Луну до истории о том, что пандемия коронавируса якобы была спланирована Биллом Гейтсом. Для объективности в опрос включили и признанные случаи настоящих заговоров, например, зафиксированную слежку ФБР за Джоном Ленноном.

Интересно, что во всех 8 проведенных экспериментах оказалась устойчивая связь между переоценкой своих способностей и склонностью верить в явно ложные конспирологические теории. Причем эта корреляция оставалась значимой даже с учетом других факторов: нарциссизма, желания выделиться или недостатка навыков аналитического мышления.

Феномен "ложного консенсуса"

Еще одно интересное открытие связано с восприятием своего "круга единомышленников". Хотя на самом деле лишь около 12% опрошенных поддерживали те или иные теории заговора, в 93% случаев сторонники считали, что большинство людей придерживаются тех же взглядов. Ученые назвали этот феномен "эффектом ложного консенсуса", подчеркнув, что особенно ярко он проявлялся у наиболее самоуверенных респондентов.

Показательно, что люди, верящие в конспирологию, не осознают реального положения вещей: они переоценивают уровень поддержки своих идей, даже если речь идет о группах с совершенно другими взглядами. Это опровергает распространенный миф о том, что конспирологи осознают свою маргинальность и сознательно противопоставляют себя большинству.