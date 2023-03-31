Скупили весь Нимесил: украинцы кинулись в аптеки – на улицах длинные очереди

С 1 апреля граждане Украины смогут покупать определенные препараты также по электронному рецепту. Эта новость вызвала большой страх у людей, поэтому они начали скупать лекарственные средства, из-за чего образовались очереди.

В пятницу, 31 марта, весь день возле аптек во всех городах Украины можно было увидеть длиннющие очереди. И хоть в Минздраве уверяют, что введение возможности получить определенное лекарство по электронному рецепту кардинально ничего не изменит, однако, очевидно, люди так не считают. Подробно – в материале 24 Канала.

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Страх остаться без Нимесила

Журналистка нашего издания Юля в Одессе более 40 минут стояла в очереди, чтобы получить препарат, который раньше забронировала на сайте аптеки. Однако на кассе сказали, что, к сожалению, его уже нет в наличии, несмотря на предварительную бронь.

Я отстояла в очереди, лекарство было забронировано. Бронь подтверждена. Зашла, а там сказали, что уже нет. В общей сложности стояла 40 минут,

– поделилась она.

Кроме того, Юля констатировала, что аптека, куда она пришла, находится в Малиновском районе города. Вместе с тем, похоже, что в Одессе вообще нет Нимесила – его раскупили. Об этом сообщила журналистка, ссылаясь на слова людей и фармацевтов.



Очереди в аптеки в Одессе / Фотография журналистки 24 Канала



Одесситы переживают, что останутся без Немесила / Фото 24 Канала

Важно! Нимесил – один из нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП). Его применение во время самолечения может сильно ударить по печени.

То есть назначать это лекарственное средство лучше специалисту во избежание дополнительных проблем со здоровьем у больного.

Какая ситуация в Киеве и других городах

В Киеве – как и в других областных центрах – ситуация возле аптек не лучше. Люди запасаются препаратами, ведь убеждены, что получить их по рецепту якобы будет очень проблематично.

Как отмечают журналисты 24 Канала, длинные очереди возле аптек в столице можно увидеть, в частности, в Голосеевском районе.



Аптека на Васильковской улице в Киеве / Фото журналистки 24 Канала



Ситуация возле аптеки в Голосеевском районе / Фото 24 Канала

Очереди в Киеве из-за введения е-рецепта: смотрите видео из соцсетей

Заметим, что, кроме Нимесила, по рецепту будут продаваться такие препараты:

Постинор;

Кардиомагнил;

Каптоприл;

Корвалол;

Комбинированные оральные контрацептивы.



Очередь в аптеке на Сыхове, Львов / Фото 24 Канала

Нужно ли бояться 1 апреля

В Министерстве здравоохранения подчеркнули, что внедрение е-рецепта как дополнительного инструмента, который поможет приобрести именно рецептурное лекарство, не означает, что бумажным рецептом нельзя будет пользоваться в случае необходимости.

Также необязательно даже иметь подписанную декларацию с семейным врачом, чтобы иметь возможность приобрести лекарственное средство. Рецепт может выписать как хирург, так и терапевт или онколог.

В то же время важно отметить, что для покупки далеко не всех лекарств требуется рецепт. То есть вывод такой: 1 апреля бояться не стоит, ведь ничего не меняется.