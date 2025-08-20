Мир стоит на пороге большого демографического кризиса: за последние полвека уровень мужской фертильности неустанно снижается. Ученые все лучше понимают причины этого опасного явления.

Одна из ведущих мировых експерток по репродуктивному здоровью, профессор Шанна Свон из Медицинской школы Айкана (Mount Sinai), убеждена – главную угрозу представляет не только образ жизни, но и повседневная химия вокруг нас, пишет 24 Канал со ссылкой на Moms Clean Air Force.

Также на тему Почему женщины живут дольше мужчин: основные причины

Уменьшение количества сперматозоидов

Согласно ее исследованиям, количество сперматозоидов у мужчин за последние 50 лет сокращается примерно на 1% ежегодно, что идет параллельно со стремительным падением человеческой фертильности. Среди вероятных причин – не только ожирение, сидячий образ жизни и старение населения, но и экологические факторы и токсины окружающей среды, способные существенно нарушать гормональный баланс.

Метаанализ, опубликованный командой профессора Свон еще в 2017 году, показал уменьшение количества сперматозоидов на целых 60% среди мужчин из Северной Америки, Европы и Австралии за период с 1973 по 2011 год. Последнее обновленное исследование за 2023 год, которое уже охватило и страны Африки, Азии и Южной Америки, принесло еще более тревожные данные – во всех регионах наблюдается устойчивое падение этого показателя.

Мы рассматривали тенденции и в западном мире, и за его пределами – и везде видим резкое снижение. Особенно пугает тот факт, что после 2000 года скорость уменьшения количества сперматозоидов выросла и теперь превышает 2% в год,

– отмечает Свон.

Причины мужского бесплодия

Исследователи проследили: как раз с середины XX века, когда в мире взрывообразно начали использовать пластик, и началось ускоренное снижение мужской фертильности. Особую опасность представляют пластификаторы – фталаты и бисфенолы, которые содержатся во многих изделиях: от мягких бутылок и пищевых контейнеров до медицинских трубочек.

Фталаты делают пластик гибким, а бисфенолы – твердым. Однако эти вещества влияют на половые гормоны: фталаты снижают уровень тестостерона, а бисфенолы имитируют действие эстрогена.

Эти так называемые "эндокринные разрушители" особенно опасны для детей еще на этапе внутриутробного развития. Шанна Свон обнаружила, что влияние фталатов во время беременности может привести к анатомическим изменениям у мальчиков – в частности вызвать уменьшение расстояния между половыми органами и анусом, уменьшение размеров пениса, а в будущем – к снижению количества сперматозоидов.

"Наши исследования показали четкую связь между воздействием этих веществ и репродуктивной функцией. Мировое падение количества сперматозоидов – это звонкий сигнал о том, насколько разрушительными могут быть даже маленькие дозы пластиковых химикатов", – подчеркивает профессор.

Что делать?

Несмотря на масштаб проблемы, глобальных решений пока нет. Даже последние международные переговоры в Женеве завершились лишь декларацией намерений без конкретных действий. Пока изменений нет, эксперты советуют самим проявлять осмотрительность: выбирать альтернативы пластику, пользоваться стеклянной посудой и тщательно выбирать упаковку для еды и воды.