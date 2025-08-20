Одна из ведущих мировых експерток по репродуктивному здоровью, профессор Шанна Свон из Медицинской школы Айкана (Mount Sinai), убеждена – главную угрозу представляет не только образ жизни, но и повседневная химия вокруг нас, пишет 24 Канал со ссылкой на Moms Clean Air Force.

Уменьшение количества сперматозоидов

Согласно ее исследованиям, количество сперматозоидов у мужчин за последние 50 лет сокращается примерно на 1% ежегодно, что идет параллельно со стремительным падением человеческой фертильности. Среди вероятных причин – не только ожирение, сидячий образ жизни и старение населения, но и экологические факторы и токсины окружающей среды, способные существенно нарушать гормональный баланс.

Метаанализ, опубликованный командой профессора Свон еще в 2017 году, показал уменьшение количества сперматозоидов на целых 60% среди мужчин из Северной Америки, Европы и Австралии за период с 1973 по 2011 год. Последнее обновленное исследование за 2023 год, которое уже охватило и страны Африки, Азии и Южной Америки, принесло еще более тревожные данные – во всех регионах наблюдается устойчивое падение этого показателя.

Мы рассматривали тенденции и в западном мире, и за его пределами – и везде видим резкое снижение. Особенно пугает тот факт, что после 2000 года скорость уменьшения количества сперматозоидов выросла и теперь превышает 2% в год,

– отмечает Свон.

Причины мужского бесплодия

Исследователи проследили: как раз с середины XX века, когда в мире взрывообразно начали использовать пластик, и началось ускоренное снижение мужской фертильности. Особую опасность представляют пластификаторы – фталаты и бисфенолы, которые содержатся во многих изделиях: от мягких бутылок и пищевых контейнеров до медицинских трубочек.

Фталаты делают пластик гибким, а бисфенолы – твердым. Однако эти вещества влияют на половые гормоны: фталаты снижают уровень тестостерона, а бисфенолы имитируют действие эстрогена.

Эти так называемые "эндокринные разрушители" особенно опасны для детей еще на этапе внутриутробного развития. Шанна Свон обнаружила, что влияние фталатов во время беременности может привести к анатомическим изменениям у мальчиков – в частности вызвать уменьшение расстояния между половыми органами и анусом, уменьшение размеров пениса, а в будущем – к снижению количества сперматозоидов.

"Наши исследования показали четкую связь между воздействием этих веществ и репродуктивной функцией. Мировое падение количества сперматозоидов – это звонкий сигнал о том, насколько разрушительными могут быть даже маленькие дозы пластиковых химикатов", – подчеркивает профессор.

Что делать?

Несмотря на масштаб проблемы, глобальных решений пока нет. Даже последние международные переговоры в Женеве завершились лишь декларацией намерений без конкретных действий. Пока изменений нет, эксперты советуют самим проявлять осмотрительность: выбирать альтернативы пластику, пользоваться стеклянной посудой и тщательно выбирать упаковку для еды и воды.