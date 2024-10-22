Два самых полезных вида соли для приготовления пищи
Источник:Real Simple
Конечно, универсального вида соли не существует. И каждому нужно подбирать ее индивидуально, исходя из потребностей и состояния здоровья.
Однако если вы не знаете, с чего начать, издание Real Simple рассказало о самых полезных видах соли.
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Самые полезные виды соли
Стоит обратить внимание на то, что в Украине есть дефицит йода. Минздрав Украины отмечает,, что самый эффективный и одновременно самый выгодный путь преодоления йододефицита – это употреблять йодированную соль. Поэтому на прилавках магазинов советуем выбирать именно ее.
Но злоупотреблять ею тоже не стоит. ВОЗ советует взрослым употреблять не более 5 граммов соли в сутки.
Тем временем рассказываем, чем можно заменить обычную столовую соль. Заметим, что эти виды также существуют йодированные.
- Морская соль
Морскую соль получают, выпаривая морскую воду, поэтому изначально она не содержит йода (если только дополнительно не обогащается им).
В то же время из-за того, что она менее обработана, в ней много дополнительных минералов.
Крупная морская соль содержит около 1560 миллиграммов натрия на чайную ложку, а также может содержать следы калия, железа и цинка.
- Гималайская соль
Еще одна полезная замена поваренной соли - гималайская соль. Поскольку ее крупинки крупные, в целом ее нужно меньше для того, чтобы посолить пищу.
В целом по сравнению с обычной поваренной солью в ней больше кальция, калия, магния и железа. Между тем натрия меньше. Содержание натрия в гималайской розовой соли составляет около 2200 миллиграммов на чайную ложку.
Издание Real Simple советует и третью, кошерную соль, поскольку она хорошо очищена и не содержит никаких примесей, а ее крупинки больше, чем у обычной соли. Она содержит около 1240 миллиграммов натрия на чайную ложку.
Но ее единственный плюс в том, что из-за большого размера кристаллов ею легче приправлять блюда. Она даже на вкус не отличается от кухонной.
Также заметим, что йодированной кошерной соли не существует. Поэтому потреблять ли ее – решать вам.
Чи знали ви, що 82% населення України має дефіцит вітаміну D? А восени цей показник може зрости ще більше. Вітагама D₃ забезпечує дорослий організм необхідною денною нормою, а також позитивно впливає на імунну систему, підтримує функцію кісток і м’язів.
*Перед вживанням дієтичної добавки варто проконсультуватися з лікарем.