Какая поза в сексе является самой опасной
Источник:Hypebae
Чаще травмы во время секса получают люди в возрасте от 25 до 35 лет. А самой травматичной для обоих партнеров позиция на коленях.
Какие травмы чаще всего получают во время секса
Такие данные приводит в своем исследовании бренд игрушек для взрослых Arcwave. Самыми распространенными травмами оказались ушибы, кровоподтеки, раны, растяжение мышц, разрывы влагалища. Причем обычно партнеры повреждают себе что-либо, практикуя конкретные три сексуальных поза.
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Эксперты Arcwave, проанализировав данные опроса, выяснили, что наиболее травмоопасна на коленях. На втором месте оказалась миссионерская поза, а на третьем – 69.
Как избежать травм во время секс
Чтобы избежать травмы во время секса, специалисты советуют придерживаться 4 основных правил:
- Соблюдайте гигиену. Особенно при использовании секс-игрушек: их нужно обрабатывать специальным чистящим средством или мыть теплой мыльной водой.
- Используйте лубрикант. Это поможет избежать разрывов влагалища и натирания половых органов.
- Не молчите, что вам не нравится. Изучите свои желания и предпочтения в сексе.
- Придумайте с партнером "стоп-слово". Это также поможет предотвратить физические травмы.