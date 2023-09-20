Какая поза в сексе является самой опасной

20 сентября 2023, 22:15
Читати новину українською

Источник:

Hypebae

Чаще травмы во время секса получают люди в возрасте от 25 до 35 лет. А самой травматичной для обоих партнеров позиция на коленях.

Какие травмы чаще всего получают во время секса

Такие данные приводит в своем исследовании бренд игрушек для взрослых Arcwave. Самыми распространенными травмами оказались ушибы, кровоподтеки, раны, растяжение мышц, разрывы влагалища. Причем обычно партнеры повреждают себе что-либо, практикуя конкретные три сексуальных поза.

Также на тему Как нехватка сна влияет на сексуальную жизнь: неутешительные результаты исследования

Эксперты Arcwave, проанализировав данные опроса, выяснили, что наиболее травмоопасна на коленях. На втором месте оказалась миссионерская поза, а на третьем – 69.

Как избежать травм во время секс

Чтобы избежать травмы во время секса, специалисты советуют придерживаться 4 основных правил:

  • Соблюдайте гигиену. Особенно при использовании секс-игрушек: их нужно обрабатывать специальным чистящим средством или мыть теплой мыльной водой.
  • Используйте лубрикант. Это поможет избежать разрывов влагалища и натирания половых органов.
  • Не молчите, что вам не нравится. Изучите свои желания и предпочтения в сексе.
  • Придумайте с партнером "стоп-слово". Это также поможет предотвратить физические травмы.

Автор: Даша Птаховська