В жаркую погоду самочувствие женщины может заметно меняться –и это не случайно. Оказывается, колебания температуры способны влиять на различные аспекты репродуктивного здоровья, в том числе и на менструальный цикл.

Исследование, проведено в 2020 году, охватило более шести миллионов менструальных циклов у японских женщин с помощью специальных приложений, пишет 24 Канал со ссылкой на PMC.

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Было установлено: температура окружающего воздуха действительно влияет на температуру тела в разные фазы цикла – фолликулярную и лютеиновую. В то же время на продолжительность самого цикла погодные условия не влияют.

Овариальный резерв: связь с сезоном

Американские ученые в 2022 году проанализировали, как меняется овариальный резерв (запас яйцеклеток) в зависимости от температуры воздуха. Выяснилось, что в холодное время года количество антральных фолликулов больше, а летом, когда жарко, уменьшается.

Это может свидетельствовать о том, что высокая температура ускоряет процессы, связанные с репродуктивным старением. Однако стоит учитывать, что исследование проводилось лишь в одном регионе США.

Жаркая погода способствует расширению сосудов, из-за чего менструальные кровотечения могут становиться более обильными. Некоторые женщины отмечают, что в жару и при высокой влажности менструация проходит тяжелее. Однако прямых научных доказательств этой зависимости пока нет.

Щитовидная железа и жара

Щитовидная железа – важный орган, который контролирует множество функций организма, в том числе и женское здоровье. По данным Американской ассоциации эндокринологов, уровень тиреотропного гормона (ТТГ) меняется в зависимости от температуры: в холод – возрастает, в жару – снижается. Это влияет на работу щитовидки, а следовательно и на менструальный цикл и фертильность.

Длительное наблюдение за людьми с разным состоянием щитовидной железы показало: зимой риск развития субклинического гипотиреоза выше, а летом гормональный фон чаще нормализуется.

Кортизол и стресс

Организм в жару тратит больше ресурсов на терморегуляцию, что может привести к повышению уровня кортизола – основного гормона стресса. Это влияет на настроение, качество сна, способность сосредотачиваться.

Исследования показывают: летом уровень кортизола в крови растет чаще, а даже короткое пребывание на жаре повышает тревожность. Высокий уровень стресса, свою очередь, может стать причиной нерегулярного или болезненного менструального цикла.

Как облегчить самочувствие в жару: рекомендации ВОЗ

Избегайте прямых солнечных лучей, особенно в самые жаркие часы дня. Сохраняйте прохладу дома: проветривайте ночью, днем закрывайте окна и выключайте лишние электроприборы. Следите за водным балансом – пейте тогда, когда чувствуете жажду, берите с собой бутылку воды, можно добавить лимон или лайм для вкуса. Откажитесь от алкоголя и ограничьте соленые продукты, чтобы не провоцировать задержку жидкости. Не пользуйтесь вентиляторами при температуре более 40 градусов по Цельсию, чтобы не перегреться.

Жара может влиять на овариальный резерв и работу щитовидной железы, хотя для однозначных выводов пока не хватает научных данных. В летний период некоторые женщины отмечают изменения в характере менструации – могут возникать более обильные кровотечения.

Лучший способ поддержать себя – придерживаться рекомендаций ВОЗ, заботиться о водном балансе и слушать свой организм. Если появились необычные симптомы – обязательно обратитесь к врачу.