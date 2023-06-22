Авария на АЭС: как действовать и защититься от радиации

Украинская разведка и Владимир Зеленский сообщают, что российские оккупанты планируют теракт на ЗАЭС. Объясняем, как поступать, чтобы сохранить свою жизнь и здоровье в случае радиационной утечки.

Запорожская атомная станция – крупнейшая в Европе и третья в мире по совокупной мощности атомная электростанция. Она построена по более новым технологиям, чем ЧАЭС, поэтому риск аварии на ней намного ниже.

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Кроме того, ядерно-стратегические объекты строятся таким образом, чтобы выдерживать значительные физические повреждения и системы мониторинга радиационного фона для проверки соответствия нормам. Но от российских террористов можно ожидать даже таких провокаций, поэтому важно знать, как поступать в случае радиационной аварии.

Как защититься от радиации

Найдите укрытие. Оставайтесь в помещении или быстро войдите в здание. Радиоактивный материал оседает на наружной стороне построек, поэтому лучше всего держаться как можно дальше от стен и крыши здания. Следует также не разрешать домашним животным гулять на улице.

По возможности оставайтесь в комнате без окон и наружных дверей, закрывайте окна и двери, уплотните отверстия подручными средствами и выключите вентиляцию в вашем доме.

Следите за официальной информацией. Слушайте сообщения спасателей, полиции и местных властей. Включите телевизор или радио, следите за официальными каналами информации, например, в Telegram или Facebook. Следуйте указаниям местных властей, если они есть.

Обеззараживайте себя. Снимите верхний слой одежды, чтобы избавиться от большей части радиации (до 90%). Делайте это осторожно, чтобы не распространять радиоактивную пыль. Положите одежду в пластиковый пакет или герметичный контейнер и держите его подальше от людей и животных.

Умойтесь, если есть возможность. Используйте душ с мылом для мытья тела и шампунем для волос. Избегайте использования кондиционеров для волос, поскольку они могут содержать радиоактивный материал.

Избегайте трения или повреждения кожи, чтобы не допустить попадания радиоактивного материала в открытые раны. Если принять душ нет, вымойте с мылом под проточной водой руки, лица и открытые части вашего тела. Если доступа к воде нет, воспользуйтесь влажными салфетками, влажной тканью. Обратите особое внимание на ваши руки и лицо протрите веки, ресницы, уши.

Наденьте чистую одежду. Помогите своим родным и близким выполнить эти шаги. По возможности делайте это в перчатках и маске или в респираторе.



Алгоритм действий в случае радиационной аварии / Инфографика Минздрав

Как безопасно питаться во время радиационной аварии

Употребляйте воду из бутылок до тех пор пока спасатели или официальные власти не подтвердят безопасность водопроводной. Кипячение водопроводной воды не обеспечивает удаление радиоактивных веществ. Поэтому необходимо иметь запас воды в бутылках или герметичных контейнерах.

Напитки, которые хранились в холодильнике, также безопасны. Вода в других емкостях в вашем доме, таких как унитаз или водонагреватель, не будет содержать радиоактивные вещества. Водопроводную или колодезную воду можно использовать для мытья себя.

Даже если водопроводная вода загрязнена, ее все равно можно использовать для обеззараживания. Радиоактивный материал, попавший в поверхностные или подземные воды, будет разбавляться водой до незначительного уровня и будет безопасен для мытья кожи, волос и одежды.



Что пить и есть в случае радиационной аварии / Инфографика Минздрав

Пищевые продукты, хранящиеся в герметичных контейнерах, банках или бутылках, безопасны для потребления. Также безопасна пища в холодильнике или морозильной камере.

Перед открытием пищевых контейнеров протрите их снаружи влажной тканью или чистым полотенцем. Также сделайте с кухонными приборами перед использованием. Использованную ткань или полотенце следует положить в полиэтиленовый пакет или герметичный контейнер и сохранить в недоступном месте, вдали от людей и животных.