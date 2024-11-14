Как долго не кончать во время секса

Лучший способ — обратиться к специалисту, который сможет предложить соответствующие поведенческие методики и медикаментозное лечение. Также важно понять, действительно ли нужно работать над продолжительностью полового акта, поскольку многие мужчины ставят перед собой завышенные требования.

В среднем для достижения оргазма мужчинам требуется от 5 до 7 минут. Существует распространенное представление, что продолжительность должна быть больше, однако длинный половой акт случается значительно реже, чем считается, пишет 24 Канал со ссылкой на National Library of Medicine.

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Что считать преждевременной эякуляцией

Согласно одним данным, преждевременная эякуляция означает семяизвержение, которое происходит в течение трех минут с момента стимуляции полового члена. Другие источники определяют эту проблему как семяизвержение, происходящее раньше, чем ожидает сам мужчина.

Эти определения подчеркивают сложность решения этой проблемы. Из-за влияния порно у некоторых людей могут возникать завышенные ожидания относительно мужской физиологии. Хотя это восприятие не касается всех, общественные стандарты могут существенно влиять на восприятие.

Причины преждевременной эякуляции могут быть как психологическими, так и физиологическими. К психологическим причинам относятся: тревожность, депрессия, ранний сексуальный опыт, сексуализированное насилие и чувство вины. Физиологические причины могут включать гормональные нарушения, инфекцию предстательной железы и наследственные факторы.

Как увеличить продолжительность полового акта

Перед тем как начать работать над увеличением продолжительности полового акта, важно выяснить, нужно ли это вашей паре. Искреннее обсуждение сексуальных вопросов может помочь снять напряжение, и, возможно, проблема решится сама собой.

Следующий шаг – консультация со специалистом. Врач может предложить несколько решений: