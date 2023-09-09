Как не чувствовать вину во время воспитания ребенка

Отцовство – это очень важное, но очень тяжелое дело. Мамам и папам приходится сталкиваться с большим количеством задач и сложностей. При их выполнении трудно не испытывать чувство вины.

Само по себе чувство вины – это инструмент регулирования поведения. Пока человек растет и формируется, он усваивает правила поведения и нормы нравов, с которыми потом и соотносит свои поступки.

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Почему у родителей возникает чувство вины

От чего-то неправильного с точки зрения общественных норм, кроме закона, человека защищает само чувство вины или его более сложная форма – стыд. Если этот механизм работает правильно, человек пытается учиться на своих и чужих ошибках и избегать неприемлемого поведения.

Но бывают ситуации, когда чувство вины гипертрофировано, объективно оценить свое поведение не получается, а постоянные упреки со стороны лишь усугубляют ситуацию. Тогда вина и тревога могут мучить человека и избавиться от них бывает очень сложно. Родители с этой точки зрения находятся в "группе риска".

Родительская вина имеет несколько характерных признаков:

Чувство промежуточности – вы никогда не находитесь полностью ни в родительском, ни в рабочем режиме.

Чувство, что вы что-то делаете не так.

Долгий список дел, справиться с которым не выходит. Похоже, что сил хватает только на экстренный минимум.

Ощущение, что приходится "жонглировать" чрезмерно большим количеством обязательств.

Неспособность наслаждаться временем, проведённым с детьми.

Стресс по поводу работы и карьеры.

Невозможность выделить время на хобби или другие дела, доставляющие удовольствие.

Тревога, чувство опустошенности, усталости и стресса.

Нарушение сна или питания.

Нередко напряженные отношения с членами семьи, друзьями и коллегами.

Как побороть чувство родительской вины

Дети тонко чувствуют настроение людей вокруг, могут воспринимать чувство вины родителей, но не отдавать себе отчет в том, почему оно возникло и на кого направлено. А ребёнку нужны счастливые родители. Именно поэтому с чувством вины важно работать.

Чтобы справиться с ним, прежде всего нужно понаблюдать за своим поведением и определить триггеры : что вызывает вину или осуждение самого себя. Если удастся понять, в каких ситуациях возникают вина и тревога, работать с проблемой станет гораздо проще.

Следующий шаг – это переформулировать свои мысли. Например, если вина возникает из-за интенсивной работы, можно попытаться донести до себя, что она необходима вам, чтобы обеспечивать ребенка – это тоже проявление заботы о нем.

Важно также скорректировать свои ожидания: вы не должны быть идеальным отцом. Вы человек, который тоже может устать, совершить ошибку, быть некорректным, чего-то не знать или не уметь (в общем-то дети нормально к этому относятся).

Также важно изменить свои установки: стремиться быть не идеальным отцом, который все контролирует, а добрым. Ориентироваться нужно на свои ощущения, обратную связь от близких и поддержку со стороны других родителей с такими же проблемами. Люди с подобным опытом склоннее понимать и слышать друг друга, на них можно положиться, с ними можно не бояться быть слабыми.

Кроме того, нужно учиться распределять внимание. Если вы работаете, важно направить силы на рабочие задания, а если проводить время с детьми – сфокусироваться на общении с ними.

Так снижается тяга к гиперкомпенсации, когда мама или папа чувствуют, что у них нет возможности провести время с ребенком, поэтому могут пытаться его подкупить. Но дети далеко не всегда считывают подарки как подтверждение любви. Они все равно могут ожидать совместного времяпровождения, но не всегда знают, как об этом сказать.

Если уделить время ребенку не получается, вы сорвались и ответили жестко, можно извиняться и предложить альтернативу. Дети ценят честность и, как правило, охотно идут навстречу. Главное – не начать оправдываться: ребенок должен понимать, что у взрослых бывают важные дела, но для него время тоже обязательно найдется.

Также нужно заботиться о себе: в любых взаимоотношениях приходится что-либо отдавать, и эти ресурсы важно пополнять. Найдите занятие, которое доставляет вам лично, и вашей паре удовольствие, и выделяйте для него время. Это может быть пол часа каждый день или какой-то конкретный вечер или выходной день. Так удастся не только принести в свою жизнь больше радости, но и разрешить ребенку чем-нибудь заняться без риска не оправдать родительских ожиданий.

В конце концов, если чувство вины провоцируют высказывание какого-то конкретного человека, нужно постараться обозначить личные границы. Иногда при этом приходится сокращать или прерывать общение. Незваные советы лишь подрывают уверенность в себе, но никак не помогают двигаться вперед.

Если вы замечаете, что вина, отчаяние и тревога только крепнут, важно обратиться за помощью к специалисту лучше управлять своим мышлением и найти баланс в своей жизни.