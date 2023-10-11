Как патриархат и гендерное неравенство влияет на здоровье и убивает

Гендерные стереотипы и патриархат не только негативно влияют на повседневную жизнь женщин, они могут и буквально вредить здоровью. Это доказывает наука и исследования.

Патриархат в медицине

Удивительно, но факт: ученые больше исследуют мужское тело, чем женское. Эти пробелы в медицинских знаниях о биологии женщин заметили еще в 90 годах. Ученые тогда обнаружили, что среди животных чаще всего изучают самцов, с ними проводят больше опытов, чем самками.

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В нейробиологии, например, самцов исследовали в пять раз чаще, чем самок. С исследованиями, в которых участвуют люди, тоже такое происходит. Например, самый продолжительный американский проект по изучению старения человека, стартовавший 65 лет назад, в первые 20 лет вообще не включал женщин.

Еще исследователи в начале 60-х пытались изучать влияние ожирения на развитие рака груди и рака матки. Но что удивительно, в самом эксперименте не участвовала ни одна женщина. А проводилось это исследование в Рокфеллеровском университете и при поддержке национальных институтов здравоохранения.

В еще одном исследовании, призванном выяснить, может ли ежедневный прием аспирина снизить риск сердечных заболеваний, приняло участие более 20 тысяч мужчин и ни одной женщины.

В результате, после таких исследований, не учитывающих особенности женского организма, на рынок попадают препараты, обладающие сильными побочными эффектами именно у женщин и представляющие для них больший риск. Позже такие препараты приходится снимать с регистрации. И это не все истории далекого прошлого.

Гендерные стереотипы в медицине

До сих пор пациентки сталкиваются с некомпетентностью у врачей, тоже связанной с гендерными стереотипами. Некоторые специалисты списывают какие-то диагнозы женщин на неправильную работу гормонов или психологию, а не на физиологию. В обществе до сих пор крепкий стереотип, например, о том, что женщины более эмоциональны, чем мужчины. Иногда некомпетентные врачи сводят все существование женщины в единственную цель – рождение детей.

И этот параметр ставится во главу угла, ведь считают, что деторождение – это основное отличие женского организма от мужского. Поэтому неудивительно, что часто в больницах и поликлиниках многие заболевания женской репродуктивной системы некоторые врачи до сих пор предлагают решать деторождением.

Патриархат в онкологии

От онкологических заболеваний во всем мире преждевременно умирают более 2 миллионов женщин. И большую часть из них можно было бы спасти при условии, что они имели доступ к первичной профилактике и раннему выявлению болезней, такой же, как есть у мужчин.

Выходит из-за того, что влияние рака на женские организмы не так хорошо изучено, многие женщины умирают преждевременно, хотя могли бы прожить дольше. Актуальна такая статистика и для Украины. Рак шейки матки является одной из основных причин смерти среди молодых женщин.

Как отмечают ученые, косвенно на пробелах в знаниях о женском организме оказывает влияние и гендерный состав сотрудников медицинских и научных учреждений. В комитетах по разработке медицинских рекомендаций работает мало женщин. Также мало женщин среди руководителей больницы, заведующих медицинскими кафедрами.

Что делать

Но хорошая новость в том, что эту ситуацию можно изменить. Чтобы женщины получали эффективную и, самое главное, нужную им медицинскую помощь, медицину нужно делать более инклюзивной. Необходимо учитывать опыт и рассматривать проблемы каждой отдельной женщины, не обобщать их всех по гендерному признаку.

Также нужно изменить подходы к обучению врачей. Специалисты-онкологи должны полностью знать характерные особенности развития рака именно в женском организме. В различных медицинских исследованиях и клинических испытаниях женщины также должны участвовать. Ну и, конечно, нужно бороться с гендерными стереотипами.