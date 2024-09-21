Фактор, который может помешать вам зачать ребенка

Избыточный индекс массы тела у женщин и мужчин связан с пониженной фертильностью, то есть меньшими шансами зачать ребенка. Избыточный вес и ожирение у женщин также были связаны с повышенным риском выкидыша.

Соответствующие выводы обнародовали нидерландские ученые. Выводы опубликовали в журнале JAMA Network Open. В исследовании приняли участие 3604 женщины и их партнеры.

Смотрите также Во время беременности у женщины меняется мозг: на что это влияет

Оптимизация ИМТ у женщин и мужчин, начиная с периода до оплодотворения, является одной из ключевых стратегий для улучшения фертильности и снижения риска невынашивания беременности,

– говорится в статье.

Детали исследования

В ходе исследования ученые наблюдали за парами начиная с периода до беременности и с последующим наблюдением до рождения ребенка.

Их цель была определить фертильность (способность к естественному зачатию и вынашиванию ребенка) как вероятность зачатия в течение 1 месяца. При этом "субфертильность" означала, что пары не могли зачать ребенка самостоятельно более года/обращались к вспомогательным репродуктивным технологиям.

Как проводили наблюдения

Чтобы понять влияние веса на продолжение рода, ученые проанализировали 3033 эпизодов наступления или ненаступления беременности у женщин.

Средний ИМТ у женщин составлял 23,5, а у мужчин – 24,9. Напомним, ИМТ от 25,0 до 29,9 свидетельствует об избыточном весе, а ИМТ 30 и выше – об ожирении.

Результат исследования: 314 из 2770 эпизодов беременности (11,3%) закончились выкидышем. Также был зафиксирован 541 случай "субфертильности" (17,8%).

Что это означает

Женщины с избыточным весом и ожирением имеют более низкую фертильность по сравнению с женщинами с нормальным весом. И наоборот худшую фертильность имели женщины с недостаточным весом.