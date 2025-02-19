В новом выпуске программы "Хочу быть мамой" на Люкс ФМ ведущая Таня Ли вместе с педиатром и неонатологом Мариной Шакотько обсудили важность вакцинации и возможные риски, связанные с ней, передает 24 Канал.

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Вакцинация спасла миллионы жизней

По словам врача, вакцинация – это одно из величайших достижений человечества:

Благодаря вакцинации появился контроль над многими заболеваниями, которые сейчас мы уже даже не вспоминаем. Поэтому возникает ошибочная мысль: "А зачем вакцинироваться от дифтерии? Ее же сейчас нет". Ее нет ценой миллионов жизней, благодаря чему была найдена вакцина. Поэтому вакцина так важна,

– рассказала врач.

О том, какие прививки являются обязательными, а какие – нет, это определяет каждая страна отдельно. "Вакцинация – это часть государственной политики. Каждое государство само решает, какие вакцины будут обязательными," – отмечает Марина Шакотько.

Выбор зависит от финансирования системы здравоохранения: обязательными являются те прививки, которые государство обеспечивает за свой счет.

Вакцинация в Украине

В Украине в перечень обязательных входят 10 вакцинаций. Ребенок получает защиту от этих болезней бесплатно с самого рождения. Другие вакцины родители могут сделать по собственному желанию и за свой счет. Это вовсе не означает, что такие прививки менее важны.

Например, вакцинация от ротавирусной инфекции, которая не входит в перечень обязательных, остается одной из рекомендованных. Это очень опасное заболевание, что часто приводит к госпитализациям детей в возрасте от 1 до 5 лет.

Полный эпизод программы "Хочу быть мамой" вы можете посмотреть прямо сейчас: