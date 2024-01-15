Массажные мячи для стоп: могут ли они улучшить здоровье

Стопы – опора всего тела, от их состояния зависит наше качество жизни. Простой и эффективный способ поддержать здоровье стоп – самомассаж мячиком.

Массаж стоп приносит облегчение после тяжелого рабочего дня, особенно если труд требует долгого стояния на ногах.

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Но, кроме того, что массаж мячиком доставляет удовольствие, он еще имеет другие преимущества:

стимулирует кровообращение;

снимает напряжение и скованность;

уменьшает стресс и беспокойство;

облегчает боль подошвенной фасции.

Появляется все больше исследований, показывающих, что использование массажа мячиком перед тренировкой может улучшить подвижность суставов и диапазон движений, а также восстановиться после тренировки.

Виды мячиков для массажа

Мячики для массажа стоп бывают разных видов. Выбор зависит от целей и индивидуальных предпочтений.

По структуре:

Одинарные можно использовать для массажа всей стопы или ее отдельных частей.

Двойные – два мячика, соединенных между собой. Такие мячики позволяют массировать обе стопы одновременно.

По текстуре:

Гладенький. Обладают ровной поверхностью, подходят для мягкого массажа, а также для людей с чувствительной кожей.

Шероховатый. Имеют фактурную поверхность, подходят для обработки глубоких слоев мышц и фасций.

Игольчатые. Имеют на поверхности мягкие или жесткие шипы, подходят для интенсивного стимулирующего массажа.

По жесткости:

мягкие – легко деформируются под давлением, подходят для нежного и массажа, а также для людей с низким болевым порогом и чувствительной кожей;

средние – умеренно деформируются под давлением, подходят для среднего и укрепляющего массажа;

жесткие – практически не деформируются под давлением, подходят для сильного и глубокого массажа.

Как делать массаж стоп мячиком

Мячик для массажа стоп должен быть достаточно жестким, чтобы давить, но не слишком жестким, чтобы не вызвать боль. Чаще всего для упражнений используются мячики для тенниса. Массаж стоп мячиком можно делать сидя или стоя, на жесткой и ровной поверхности.

Начинайте медленно, слегка нажимая на мяч, катая его под стопой:

от пяти до пальцев и обратно;

круговыми движениями по кругу, прорабатывая свод стопы;

поперек стопы, от внутренней к внешней и обратно.

В конце массажа попытайтесь захватить мячик пальцами ног, медленно его приподнять и опустить. Упражнения повторяйте в течение нескольких минут, затем перейдите на другую стопу. Массаж стоп мячиком можно делать каждый день или по необходимости.