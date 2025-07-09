Физическая активность против бессонницы: что работает лучше – лекарства, терапия или спорт
- Метаанализ показал, что физическая активность, такая как йога, тайцзи, ходьба и бег, может значительно улучшить качество сна и помочь в борьбе с бессонницей.
- Физические упражнения являются эффективным и безопасным методом борьбы с бессонницей, по сравнению с медикаментами и когнитивно-поведенческой терапией, которая не доступна всем из-за нехватки специалистов.
- Результаты исследования на 1348 участниках показали, что физическая активность, хотя и не превосходит КПТ, значительно уменьшает симптомы бессонницы и улучшает эффективность сна.
Свежий метаанализ сравнил эффективность медикаментов, традиционных методов улучшения сна и различных видов физической активности. Оказалось, что такие занятия, как йога, тайцзи, ходьба и бег, могут значительно повысить качество сна и помочь справиться с бессонницей.
Авторы исследования опубликованного в BMJ Evidence Based Medicine подчеркивают: физические упражнения следует рассматривать как один из основных способов борьбы с нарушениями сна, пишет 24 Канал.
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Бессонница – проблема, с которой сталкиваются от 4 до 22% людей. Она не только ухудшает самочувствие, но и увеличивает риск психических и физических заболеваний, включая деменцию и сердечно-сосудистые патологии.
Медикаментозная терапия часто сопровождается побочными эффектами. Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) признана эффективной и безопасной, однако доступна не всем из-за нехватки специалистов.
Новое исследование физической активности для улучшения сна
Новое исследование охватило 22 работы с 1348 участниками, которые испытали 13 различных подходов к лечению бессонницы, в частности семь видов физических упражнений: йогу, тайцзи, ходьбу и бег, аэробные и силовые тренировки и их комбинации. Продолжительность программ варьировалась от 4 до 26 недель.
В качестве альтернатив рассматривались КПТ, гигиена сна, аюрведа, массаж, акупунктура, стандартная терапия и отсутствие лечения. Эффективность оценивали по шкалам, а также по таким показателям, как общее время сна, его эффективность (доля сна в общем времени в постели), количество ночных пробуждений и скорость засыпания.
Какие физическая активность улучшает сон
КПТ, по-прежнему, превосходит стандартное лечение, значительно увеличивая продолжительность и эффективность сна, а также ускоряя засыпание.
Физическая активность не сильно уступает:
- Йога способна добавить почти 2 часа ко сну и улучшить его качество примерно на 15%.
- Ходьба и бег значительно уменьшают выраженность бессонницы, а тайцзи не только улучшает качество сна, но и ускоряет засыпание – этот эффект сохраняется до двух лет.
Авторы также предлагают объяснение, почему спорт так эффективен против бессонницы:
- Йога и тайцзи помогают телу и мозгу расслабиться, снизить тревожность и эмоциональное напряжение.
- Медитативные практики способствуют регуляции эмоций, уменьшают поток навязчивых мыслей и даже могут снижать уровень воспалительных молекул в организме.
- Аэробные нагрузки (ходьба, бег) снижают уровень кортизола, способствуют выделению мелатонина и увеличивают время глубокого сна.
Конечно, не все исследования были безупречными по качеству, и выборка является относительно небольшой. Однако данные убедительно доказывают: доступные и недорогие физические упражнения могут стать эффективным и безопасным методом первой линии в терапии бессонницы.
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