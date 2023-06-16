Как стресс влияет на сексуальное желание

Тела мужчин и женщин по-разному испытывают хронический стресс: у мужчин появляются проблемы с эрекцией, а у женщин исчезает тяга к партнеру. Хотя это индивидуально.

Кратковременный стресс полезен: он мобилизует организм перед опасностью. Сейчас нападение хищников уже маловероятно, но появились новые угрозы из-за войны и постоянной опасности, в которой живут украинцы.

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Из-за непрерывного стресса нервная система зависает в режиме повышенной готовности, устает и истощается. Поэтому хронический стресс у мужчин и женщин сопровождают головную боль, проблемы со сном, диарею или запор, забывчивость, изменение массы тела, проблемы с концентрацией. Помимо ощущения усталости, хронический стресс может привести к депрессии.

Как стресс влияет на либидо

У мужчин уровень полового влечения зависит от тестостерона. Хронический стресс подавляет выработку этого гормона.

Длительные переживания приводят к проблемам с сердечно-сосудистой системой. А нарушение кровообращения – к слабой эрекции. Хотя иногда напряжение становится причиной преждевременной эякуляции. А еще стресс и понижение уровня тестостерона со временем приводят к ухудшению качества спермы: уменьшается количество сперматозоидов, их подвижность и живучесть.

У женщин стресс подавляет овуляцию и выработку эстрогенов – женских половых гормонов, влияющих на половое влечение. Их уровень отчасти зависит от фазы менструального цикла. В его середине есть примерно за шесть дней до и через шесть дней после овуляции – либидо у женщин повышается.

В крови у женщин есть небольшое количество мужских половых гормонов – андрогенов. Их количество никак не влияет на либидо, но когда их становится слишком много, возникают сбои репродуктивной системы. Чтобы этого не происходило, ферменты жировой прослойки превращают андрогены в эстрогены. Иногда из-за длительного стресса женщины теряют вес и тогда ферментов становится недостаточно. Это приводит к тому, что количество эстрогенов снижается и уровень либидо вместе с ним.

Секс может быть стрессом

Если стресс краткосрочный, например, на работе неожиданный отчет, то секс поможет разрядиться: это и физическая активность, которая поможет завершить стресс-реакцию, и выброс гормонов и радость от близости.

Но при хроническом стрессе секс не решит проблему, а может даже приведет к новой. Сексуальное желание у людей зависит от контекста: приятное ли окружение, подходит ли ситуация, сходили ли партнеры в душ после тяжелого дня. Если оба партнера напряжены и не могут разбудиться или включиться в процесс, тогда сам секс становится для них стрессовым фактором.

Поэтому лучше обсуждать с партнером, хочет ли он сейчас близость.