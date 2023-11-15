Хуже, чем черепно-мозговая травма: как влияет стресс на детей

Стрессовые ситуации в раннем возрасте могут вызвать более глубокие изменения в активации генов в мозге по сравнению с последствиями черепно-мозговой травмы.

Группа исследователей из Университета штата Огайо пришла к выводу, что стресс в раннем детстве может оказать негативное влияние на здоровье в дальнейшей жизни.

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Мы обнаружили, что манипуляции стрессом в раннем возрасте приводят к дифференцированной экспрессии значительно большего количества генов, чем в случае черепно-мозговой травмы. Стресс является действительно мощным фактором, и мы не должны недооценивать его влияние на развивающийся мозг,

– рассказала Кэтрин Ленц, одна из соавторок исследования.

Как происходило исследование

Исследователи провели эксперимент на крысах, в котором в течение 14 дней новорожденных крыс отделяли от их матерей, имитируя опасный детский опыт. На 15-й день некоторым крысам со стрессом и без него под анестезией наносили травму головы, похожую на сотрясение мозга. Грызуны были разделены на четыре группы: только стресс, только черепно-мозговая травма, стресс и травма и обычные особи.

Позже ученые провели анализ экспрессии генов в гиппокампе, наблюдая за влиянием стресса и травмы на мозговую активность. Результаты показали, что как стресс, так и комбинация стресса и черепно-мозговой травмы активировали пути в возбуждающих и тормозных нейронах, связанных с пластичностью, то есть способностью мозга адаптироваться к разным изменениям.

Последствия стресса в детском возрасте

Также оба состояния повлияли на сигнализацию, связанную с окситоцином, гормоном, который влияет на социальные связи. Стресс, сам по себе и в сочетании с черепно-мозговой травмой, активировал окситоциновый путь, но только черепно-мозговая травма подавляла его.

Далее учёные провели тесты поведения на взрослых крысах. Те особи, которые пережили стресс в раннем возрасте, чаще проявляли склонность к выходу на широкие открытые пространства, обычно делающие грызунов уязвимыми к хищникам. Это свидетельствует, что они подвержены рискованному поведению.

Ученые пришли к выводу, что стресс в детском возрасте может повысить риск развития определенных состояний, таких как СДВГ, что может характеризоваться рискованным поведением или нарушениями, связанными с употреблением психоактивных веществ.