Врач Наталья Бобок объяснила о вреде сахара для кожи в интервью 24 Канала.

Полный текст интервью Сахарная ловушка: как сладкое вызывает зависимость, ускоряет старение и усиливает усталость

Как избыток сахара вредит коже?

Вследствие гликации кожа теряет упругость и эластичность, появляются морщины, пигментация и сухость. Врач называет сахар "суперклеем" для тела, который ускоряет внутреннее старение.

Кроме кожи, сахар сильно влияет на кишечник, стимулируя развитие вредных бактерий и грибков, что нарушает баланс микрофлоры и снижает иммунитет.

Избыток фруктозы перегружает печень и митохондрии, клеточные электростанции организма, что приводит к хронической усталости. Бобок также отмечает, что сахар способен выключать гены долголетия, в частности сиртуины и FOXO.

Стоит знать! Всемирная организация здравоохранения советует ограничить свободный сахар до 25 граммов в сутки, что примерно равно 5 чайным ложкам. Это включает как добавленный сахар в продуктах, так и фруктозу в соках и меде.

Почему мы не "замечаем" сахар?

Врач Наталья Бобок предостерегла также, что скрытый сахар часто содержится даже в продуктах, которые считают "здоровыми":

обезжиренные йогурты и сыры,

хлеб и кондитерские изделия,

супы и соусы, кетчупы, маринады маринады,

молоко и фруктовые фреши.

Какой выход?

По словам Бобок, человек, который не употребляет очевидных сладостей, часто удваивает или утраивает суточную норму сахара, даже не подозревая об этом.

Чтобы контролировать потребление, она советует внимательно читать состав продуктов и отдавать предпочтение целым фруктам вместо фрешей, а также ограничивать продукты со скрытым сахаром.