Страх перед операцией: почему это вредно и как помочь

Беспокоиться перед операцией – естественно. Даже если хирургическое вмешательство может значительно улучшить здоровье и самочувствие или спасти жизнь, большинству людей не хочется "ложиться под нож". Однако важно следить, чтобы страх и тревога не стали слишком сильными.

Почему опасно волноваться

Небольшое исследование, в котором участвовало 239 пациентов перед операцией, показало, что 168 из них демонстрировали сильные признаки беспокойства. А оно может вызвать неприятные симптомы.

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Среди них:

учащенное или нерегулярное сердцебиение;

тошнота;

одышка;

проблемы со сном.

Симптомы, связанные с тревогой могут особенно беспокоить людей с болезнями сердца. Тревога способна усилить боль и усложнить ее преодоление. Если это не остановить, страх перед операцией может перерасти в полномасштабные панические атаки.

Также сильная тревога становится проблемой, если мешает понимать и запоминать важные вещи, которые говорят врачи об операции: например советы о том, как подготовиться к ней или о дальнейшем восстановлении. Существует даже медицинское название тревоги перед операцией – томофобия.

Как взять себя в руки перед операцией

Первое, что можно сделать, чтобы снизить тревогу – понять, как она влияет на нас. Это очень сильное чувство, одна из функций которого – защита от опасности.

Поэтому во время тревоги увеличивается частота сердечных сокращений, повышается давление и возникают сложности со сном. Но если реальной опасности нет, такая реакция бесполезна и может иметь негативные последствия.

Люди могут справляться с тревогой перед операцией по-разному: некоторые пытаются предотвратить тревогу или стресс, получая информацию на раннем этапе и рассказывая о своих проблемах, другие отвлекают себя чтением или используют упражнения для релаксации, такие как медленное и глубокое дыхание.

Конкретные советы

Узнайте информацию. Чем больше вы будете знать о состоянии своего здоровья и проведении операции, тем лучше будете чувствовать себя. Полное понимание процедуры, зачем она нужна и как выполняется, может лишить беспокойства.

Обсудите свои страхи с хирургом. Это позволит построить доверительные отношения, что может стать решающим фактором в борьбе со страхом и недоверием к врачу.

Следуйте предоперационным инструкциям. Иногда лучше заполнить свой ум любыми задачами и мыслями. Можно собрать сумку для больницы и убедиться, что у вас есть все необходимое.

Подготовьте домашнюю "зону восстановления". Оставьте в удобном месте, где будете лежать и восстанавливаться, все вещи, которые должны быть под рукой: например, зарядные устройства для телефона и ноутбука, салфетки, воду, книги, здоровые закуски и удобные подушки.

Получите поддержку от семьи и друзей. Близкие люди могут быть лучшим ресурсом, когда дело доходит до преодоления волнения перед операцией.

Ведите ежедневник, подробно описывая свои страхи. Когда страхи перетекают на бумагу, они теряют над нами власть, поэтому можно сосредоточить свои мысли и действия на более продуктивных занятиях.

Проведите время с домашними питомцами. Исследования показали, что игра с животными успокаивает и расслабляет.

Медитируйте. Суть состоит в том, чтобы уделить всего несколько минут глубокому дыханию, очистить свой разум от страха и лишних мыслей.

Слушайте музыку. Но перед операцией лучше выбирать ту, что заставит вас почувствовать себя расслабленнее, а не зарядит энергией. Подойдут блюз, джаз, классика. Несколько исследований показали, что прослушивание музыки перед операцией может снизить тревогу.

И последнее, но не менее важное: примите тот факт, что волноваться из-за операции – это нормально. Каждый день людям делают операции, и каждый день они испытывают тревогу и страх перед этим.