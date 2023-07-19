Как спорить, чтобы вас не возненавидели

Иногда возникают ситуации, когда собеседники увлекаются темой настолько, что спокойная дружеская беседа перерастает в спор. Учимся вместе не нарушать личные границы других людей и выходить из конфликта без жертв.

Аргументируйте

Доверие – один из ключевых элементов в споре. Благодаря ей у собеседника больше авторитета, а значит, и его аргументы звучат более весомо.

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В споре даже с малознакомым человеком доверие играет немаловажную роль. Например, чтобы обратить разговор в свою пользу, можно сослаться на мнение медийного или авторитетного лица. То есть слова известного ученого на актуальную тему могут помочь убедить собеседника в своей правоте.

Сосредоточьтесь на "здесь и сейчас"

Вы замечали, что во время конфликта вспоминаете прошлые промахи и оскорбления? Похоже, если обсудить все проблемы вместе, их можно будет сразу решить. Но подумайте, сколько раз это срабатывало. Ответ однозначен: ни одного.

В результате проблема скрывается за прошлыми образами, спор становится запутанным и ни к чему не приводит. Поэтому важно сфокусироваться на настоящем, на сегодняшней проблеме и не отклоняться от нее.

Помните, вы здесь, чтобы решить проблему, а не винить друг друга.

Слушайте собеседника

Обратите внимание, слушаете ли вы собеседника или решаете, какой аргумент озвучить следующим. Чтобы общение было эффективным, необходимо в полной мере участвовать в нем.

Используйте технику активного слушания: учитесь не только слушать слова, но и слышать их содержание. Не перебивайте и занимайте оборонную позицию.

Не осуждайте чужое мнение, а также не пытайтесь давать советы. Это поможет установить контакт с собеседником, позволит выслушать друг друга и не поругаться в процессе разговора.

Учитесь видеть точку зрения собеседника

В конфликте человек акцентирует внимание на том, чтобы отстоять правоту, но забывает о мнении собеседника. Для того чтобы понять, как убедить человека или донести свое мнение, необходимо понять его точку зрения, мотивы и логику выводов.

Если оппонент не почувствует, что вы его понимаете, то никогда не пойдет на контакт. Поэтому не зацикливайтесь на тезисе "Я прав, а он нет" и посмотрите на ситуацию с разных сторон. Такой способ не только позволит поделиться мнениями, но и поможет увидеть изъяны в вашей точке зрения.

Ведь дискуссия – это не соревнование, где всегда есть победитель и проигравший, а возможность узнать больше и сблизиться с человеком.

Критикуйте слова, а не человека

Неприятно слышать критику, особенно когда она направлена на самого человека или его убеждения. Это выводит из равновесия, принуждает защищаться, отстаивать свою правоту. В результате разговор не может быть конструктивным и приводит только к конфликту и оскорблениям.

Поэтому, чтобы сохранить контроль над эмоциями, важно правильно реагировать на критику. Во-первых, это позволит выслушать оппонента и увидеть его боль, а значит, понять и установить связь. Во-вторых, некоторые специально используют критику, чтобы унизить ваше мнение. Ведь если разозлить человека, он не сможет спокойно рассуждать, потеряется в своих чувствах и аргументах. В результате это приведет к конфликту.

Помните, что ваш собеседник может не уметь воспринимать критику. Поэтому всегда думайте, что и как говорите и не переходите на личное.

Ищите компромисс

Здоровое общение – обмен мыслями и чувствами, а не перетягивание каната. Навык заканчивать спор компромиссом поможет найти выгодное решение для всех и завершить дискуссию на положительной ноте.

Учитесь признавать свою неправоту

Может показаться, что если человек не прав, то он слаб или теряет свой статус, уважение. Но это не так. Все люди ошибаются, и это нормально. Умение признавать промахи и неверные суждения показывает вашу зрелость.

А еще признание неправоты – отличный пример для собеседника. Возможно, он задумается и будет готов ответить вам тем же и пойти навстречу.

Возьмите паузу

Иногда конфликт развивается настолько стремительно, что люди могут перейти на оскорбления или даже рукоприкладство, поэтому важно уметь останавливаться. Дайте себе и собеседнику пора остыть. Пауза поможет эмоциям успокоиться. У вас появится время все обдумать и, возможно, принять решение.

Если вы постоянно вступаете в конфликт с близким человеком и ситуация не меняется, обратитесь за помощью к психологу. Не бойтесь просить совета у специалиста. Вам помогут разобраться в причинах ссор и научат эффективным методам разрешения конфликта.