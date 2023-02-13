Когда начинать прикорм

Большинство национальных рекомендаций также говорят о возрасте шести месяцев, но некоторые считают, что прикорм можно вводить и раньше, если ребенок готов. В любом случае до 4 месяцев ребенку нельзя давать никакой другой пищи, кроме грудного молока или смеси.

Также на тему: Можно ли детям делать макияж

Кроме возраста, важно обратить внимание на признаки готовности ребенка:

может сидеть сама или с помощью;

хорошо держит голову;

открывает рот, когда ей предлагают еду;

если еда попадает в рот, не выталкивает ее языком назад, а проглатывает;

тянет предметы в рот;

пытается хватать небольшие игрушки или кусочки пищи;

интересуется процессом еды, тянется к еде, если оказывается за столом.

Не следует начинать прикорм, если ребенок не демонстрирует большинство из этих признаков. С другой стороны, слишком откладывать тоже не стоит: после 6 месяцев большинства детей уже недостаточно питательных веществ, поступающих с грудным молоком или смесью. Прикорм также помогает детям учиться жевать, готовит ротовой аппарат для дальнейшего развития речи.

С каких продуктов начинать прикорм

Международные рекомендации не называют конкретных продуктов, с которых следует начинать прикорм. Этот выбор обычно основывается на культурных обычаях страны, рационе семьи или интересах ребенка.

Еда должна быть безопасной и подходить маленькому ребенку по консистенции. Важно давать пробовать разную пищу, чтобы к 7 – 8 месяцам в рационе ребенка уже были разные пищевые группы, то есть крупы, мясо или другие белки, фрукты, овощи и молочные продукты (не молоко).

Обычно прикорм начинают с пищи, имеющей консистенцию пюре. Это может быть домашнее или купленное овощное, фруктовое, мясное пюре, детские каши, сыры и йогурты. Чтобы приготовить безопасную еду для первой прикормки на дому, есть несколько рекомендаций:

хорошо разваривать крупы и смешивать их с грудным молоком, смесью или водой, чтобы ребенку было легче проглатывать. При этом каша не должна быть слишком редкой, иначе в ней недостаточно питательных веществ;

производить однородное пюре из овощей, фруктов и других продуктов;

варить, тушить или запекать твердые фрукты и овощи, такие как яблоки и морковь, чтобы из них легко было сделать пюре;

любые продукты нужно готовить к такому состоянию, чтобы их можно было легко размять вилкой;

снимать шкурку, удалять кости и жир с птицы, мяса и рыбы перед приготовлением.

Практически с начала прикорма можно также предлагать мягкие кусочки пищи, но их нужно правильно подготовить.

очистить фрукты и ягоды от семян или косточек, а затем нарезать на мелкие кусочки;

цилиндрические продукты, например морковь, нужно резать брусочками, а не кружочками – так безопаснее;

ягоды и маленькие помидоры тоже необходимо разрезать, чтобы они не застряли в горле.

Какие продукты нельзя давать

Ребенку уже с шести месяцев возможно большинство продуктов, включая потенциальные аллергены. Считается, что чем раньше их ввести в рацион ребенка, тем меньше риск развития аллергии.

Но все же есть несколько видов продуктов, которые нельзя давать маленьким детям:

До года нельзя давать детям мед и продукты с ним, в том числе выпечку, потому что в нем могут быть споры, вызывающие ботулизм. Они опасны именно для маленьких детей, потому что их желудочно-кишечный тракт недостаточно развит.

До этого возраста нельзя давать коровье молоко: оно может привести к кишечному кровотечению. Также коровье молоко сложнее переваривать, чем грудное молоко или смесь, пытающиеся им заменить.

Маленьким детям нельзя давать продукты, представляющие риск пищевого отравления: сырое мясо, рыбу или мясо с кровью; яйца всмятку или другие, где желток не затвердел; непастеризованные молочные продукты, например мягкий сыр; лесные грибы.

Рыба с высоким содержанием ртути, такой как тунец и марлин, может быть опасна для маленьких детей. Другая рыба безопасна, и ее нужно давать.

Дети еще плохо умеют жевать, так что могут легко подавиться. Поэтому в первые два года им нельзя давать некоторые виды пищи или ее нужно специально приготовить. Твердые овощи и фрукты, например морковь и яблоко, следует готовить или натирать на терке; круглые ягоды и помидоры черри – разрезать на половинки или четвертинки; орехи давать в виде пасты; зерна и крупы хорошо разваривать; мясо и сыр резать на маленькие кусочки; очищать мясо и рыбу от костей; не давать конфеты, жвачки, леденцы, твердое печенье, сухари.

Напитки с кофеином, включая чай. До двух лет их лучше не давать вообще, а затем ограничивать.

Время прикорма – примерно от 6 месяцев до 1 года. После года обычная пища уже становится основной для ребенка и она может есть то же, что и остальная семья.