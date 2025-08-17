Как правильно измерять давление и почему вы можете даже не догадываться о гипертонии
- Обычные тонометры могут неправильно измерять артериальное давление, занижая систолическое и завышая диастолическое показатели.
- Для повышения точности измерений предлагаются новые методы, такие как поднятие руки, усовершенствование устройств и использование адаптивных алгоритмов.
Обычный тонометр может показывать неправильное давление. Ученые выяснили, что устройство часто занижает "верхний" показатель и завышает "нижний". Из-за этого многие люди даже не догадываются, что имеют гипертонию.
Врачи привыкли измерять давление с помощью манжеты на руке. Но новое исследование показало, что такой способ не всегда точный, передает 24 Канал.
Почему возникает погрешность
Когда манжета блокирует кровоток, а затем постепенно спускается, артерия под ней остается зажатой дольше, чем ожидается. В результате первые удары, свидетельствующие о систолическом давлении, фиксируются позже, и показатель получается ниже реального. По оценкам, это может скрывать до 30% случаев систолической гипертонии.
Как можно повысить точность
Исследователи предлагают несколько решений:
- поднимать руку перед измерением, чтобы обеспечить более правильное давление на выходе;
- усовершенствовать устройства, чтобы они учитывали индивидуальные параметры - возраст, индекс массы тела, плотность тканей;
- использовать адаптивные алгоритмы для автоматической корректировки погрешности.
Ученые отметили, что усовершенствованные тонометры помогут врачам точнее диагностировать гипертонию и своевременно назначать лечение.
Важно! Этот материал носит исключительно информационный характер и не может являться основой для постановки диагноза или медицинских выводов. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях в области медицины. Если Вас беспокоят проблемы со здоровьем, обязательно обратитесь к врачу.