Врачи привыкли измерять давление с помощью манжеты на руке. Но новое исследование показало, что такой способ не всегда точный, передает 24 Канал.
Смотрите также Стоит ли есть авокадо ежедневно: главные плюсы для здоровья
Почему возникает погрешность
Когда манжета блокирует кровоток, а затем постепенно спускается, артерия под ней остается зажатой дольше, чем ожидается. В результате первые удары, свидетельствующие о систолическом давлении, фиксируются позже, и показатель получается ниже реального. По оценкам, это может скрывать до 30% случаев систолической гипертонии.
Как можно повысить точность
Исследователи предлагают несколько решений:
- поднимать руку перед измерением, чтобы обеспечить более правильное давление на выходе;
- усовершенствовать устройства, чтобы они учитывали индивидуальные параметры - возраст, индекс массы тела, плотность тканей;
- использовать адаптивные алгоритмы для автоматической корректировки погрешности.
Ученые отметили, что усовершенствованные тонометры помогут врачам точнее диагностировать гипертонию и своевременно назначать лечение.