Врачи привыкли измерять давление с помощью манжеты на руке. Но новое исследование показало, что такой способ не всегда точный, передает 24 Канал.

Почему возникает погрешность

Когда манжета блокирует кровоток, а затем постепенно спускается, артерия под ней остается зажатой дольше, чем ожидается. В результате первые удары, свидетельствующие о систолическом давлении, фиксируются позже, и показатель получается ниже реального. По оценкам, это может скрывать до 30% случаев систолической гипертонии.

Как можно повысить точность

Исследователи предлагают несколько решений:

поднимать руку перед измерением, чтобы обеспечить более правильное давление на выходе;

усовершенствовать устройства, чтобы они учитывали индивидуальные параметры - возраст, индекс массы тела, плотность тканей;

использовать адаптивные алгоритмы для автоматической корректировки погрешности.

Ученые отметили, что усовершенствованные тонометры помогут врачам точнее диагностировать гипертонию и своевременно назначать лечение.