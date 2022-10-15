Мы уже писали, как правильно бриться , теперь подготовили для вас советы от Американской ассоциации дерматологов, как это делать, если у вас акне.

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Не брейте места, где есть прыщи

Во время бритья можно задеть прыщи и ранить кожу. Рана может инфицироваться, а затем иногда образуется рубец. Старайтесь брить вокруг воспаленных участков кожи и не затрагивать проблемные места.

Поменяйте бритву на электрическую или с одним лезвием

Бритва с несколькими лезвиями бреет чище, но создает сильное трение. Замените такой прибор на бритву с одним или электрическим лезвием. Да, кожа не будет так гладко выбрита, но это поможет уменьшить воспаление.

Проконсультируйтесь с врачом

Красные воспаленные точки иногда принимают за акне, но проблема может быть во врастании волос или раздражении из-за опасного бритья. Дерматолог поможет определить проблему и расскажет, как ее решить.