Эндокринолог Дина Крылова рассказала, как позаботиться о гормонах. Вам осталось только выполнить рекомендации.

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Гормоны в нашем организме отвечают за эмоции, самочувствие, физическое состояние. Хвалите себя за микродела, за маленькие победы, за любые ритуалы, которые вы совершаете для себя. За утренний кофе и прогулку, за каждое приготовленное блюдо,

– посоветовала Дина Крылова.

Что хорошо для гормонов:

Дофамин:

ритуалы заботы о себе;

сбалансированный рацион;

празднование незначительных побед;

гордиться микроделами.

Эндорфин:

смех;

ароматические масла;

зеленый чай, травы;

горький шоколад, ваниль.

Окситоцин:

время с детьми и семьей;

домашние животные;

комплименты;

объятия.

Серотонин: