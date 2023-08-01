Нашли простой, но не очень приятный способ улучшить иммунитет

Кетоновые тела, активно выделяющиеся во время голодания, питают иммунные клетки. Это открывает новые возможности лечения многих инфекций и болезней.

Это исследование помогает лучше понять, как питание влияет на иммунную систему. Результаты работы могут проложить путь к будущим персонализированным рекомендациям по питанию для улучшения лечения инфекций, рака и других заболеваний. Об этом сообщается в исследовании, проведенном учеными и сотрудниками Института Ван Анделя.

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Кетоновые тела

Выводы сосредоточены на кетоновых телах, которые регулярно производятся печенью, но становятся более многочисленными, когда организму не хватает глюкозы, действующей как основной источник энергии для клеток. Это может произойти во время физической нагрузки, например во время упражнений, когда клетки быстро сжигают топливо, или во время голодания, когда мало пищи для расщепления на глюкозу.

В качестве компенсации печень увеличивает выработку кетоновых тел, чтобы питать мозг и другие органы. Исследование показывает, что кетоновые тела также питают иммунные клетки. И это неожиданное открытие указывает на новые связи между питанием и иммунитетом.

Улучшение иммунитета

Как и другие клетки в организме, Т-клетки, солдаты иммунной системы поглощают питательные вещества (например, глюкозу) из нашего рациона, чтобы генерировать энергию, необходимую для их жизни и работы.

Ученые продемонстрировали, что Т-клетки предпочитают кетоновые тела, а не глюкозу, как источник питания. Они также обнаружили, что кетоновые тела улучшают функцию Т-клеток, перепрограммируя их для лучшей нейтрализации угроз. И напротив, утрата способности обрабатывать кетоновые тела вызывает дефекты функции Т-клеток и снижает их способность бороться с инфекцией.

Авторы предполагают, что кетоновые тела могут быть эволюционным отказоустойчивым средством, укрепляющим иммунную систему, когда ресурсы питательных веществ ограничены, например, когда во время болезни угнетается аппетит.