Психологи определили, с какими мужчинами можно построить самый крепкий брак

В новом исследовании группа американских ученых обнаружила связь между высокими интеллектуальными способностями мужчин и признаками лучшего качества отношений в паре.

Ранее исследования уже показывали, что интеллект положительно влияет на романтические отношения, что проявляется в снижении числа разводов и повышении вероятности длительного брака. Результаты исследований подтверждают, что определенные когнитивные способности, такие как решение проблем и память, помогают людям эффективно справляться с конфликтами.

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Новое исследование отношений

Эта тема, которая была менее исследована и имеет свои нюансы, привлекла внимание группы психологов из Оклендского университета (США). Они решили исследовать, как общий интеллект мужчин соотносится с различными факторами, которые определяют качество их романтических отношений.

Основой для этого исследования, результаты которого были опубликованы в журнале Personality and Individual Differences, стали данные предыдущего проекта, касающегося связи эректильной дисфункции с ревностью у мужчин и их поведением в отношении партнерш, включая элементы насилия.

Умные мужчины строят лучшие отношения

В исследовании участвовали 202 мужчин в возрасте от 18 до 65 лет, которые состояли в гетеросексуальных романтических отношениях не менее шести месяцев. Участники прошли тесты на оценку общего интеллекта и заполнили анкеты, которые помогли оценить качество их отношений. За участие они получили вознаграждение в размере 10 долларов США.

Анализ данных показал, что более высокий уровень интеллекта у мужчин связан с позитивным поведением в отношениях и отрицательной корреляцией с деструктивными проявлениями, такими как оскорбления партнерш, сексуальное принуждение, манипуляции, стремление к власти и психопатия.

Особенно показательные результаты были получены по заданиям на определение закономерностей и последовательное мышление. Участники, показавшие лучшие результаты, оценивали свое удовлетворение отношениями и приверженность к ним выше, а также выражали готовность инвестировать в эти отношения.