Как понять, что у близкого человека появилась деменция

Деменция – это сложный синдром, влияющий на когнитивные функции человека, такие как память, мышление и поведение. Это серьезная проблема, которая касается миллионов людей по всему миру, в частности пожилых людей.

Пожилые люди иногда испытывают трудности с кратковременной памятью – им сложнее запоминать новое, учиться. Часто это нормальные признаки старения.

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Признаки деменции

Но если забывчивость мешает жить в привычном ритме, работать, и человек постепенно теряет навыки – возможно, это деменция. Признаки, по которым можно заподозрить деменцию:

Человек часто переспрашивает и забывает ответ, который получил только что.

Путает время, теряется в знакомом месте.

Не может сконцентрироваться, ошибается в расчетах с деньгами.

Часто теряет важные вещи, кладет в странные места.

Не может освоить простые инструкции – например, как включается стиральная машина.

Что делать, если заподозрили деменцию у близкого человека

Если ваш близкий человек имеет признаки деменции, то прежде всего нужно обратиться к психиатру, психоневрологическому диспансеру или поликлинике по месту жительства. Диагноз и лечение деменции должны проводить квалифицированные специалисты.

Сейчас не существует одного эффективного средства, полностью вылечившего деменцию. Однако существует лекарство, которое может замедлить развитие этой болезни и облегчить некоторые ее симптомы.

Психиатр может назначить лекарства, направленные на улучшение памяти, такие как ингибиторы холинэстеразы и мемантин. Важно начать принимать их как можно быстрее после выявления признаков деменции, поскольку это может повысить их эффективность. Однако следует помнить, что это лекарство не является панацеей и не вылечит деменцию полностью. Они только помогают замедлить его развитие и облегчают жизнь больным.

Кроме того, важно учитывать, что лечение деменции также может включать в себя психологическую и поведенческую терапию для управления симптомами, такими как депрессия, тревога, раздражительность и агрессия.

Не рекомендуется употребление биологически активных добавок (БАД) или ноотропов в качестве метода лечения деменции, поскольку их эффективность и безопасность не подтверждены научными исследованиями. Для эффективного лечения деменции обязательно обращайтесь к профессиональным врачам и соблюдайте их рекомендации.