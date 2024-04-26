Опасный пластик: ученые обнаружили химические соединения, которые влияют на гормональную систему

Пластик для пищевых продуктов содержит много различных химических веществ, некоторые из которых могут негативно влиять на гормональный баланс и обмен веществ.

Об этом свидетельствует исследование, которое провели ученые из Университета Норвежской научно-технической академии (NTNU). Выводы работы опубликованы в журнале Environmental Science & Technology.

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Исследовательская команда обнаружила 9936 различных химических веществ в пластиковых продуктах, которые используют в упаковках пищевых продуктов. Исследование охватывает 36 различных пластиковых изделий из 5 стран: США, Великобритании, Южной Кореи, Германии и Норвегии.

"В большинстве этих пластиковых изделий обнаружили химические вещества, которые могут влиять на гормональный баланс и обмен веществ", - отметил профессор Мартин Вагнер из NTNU.

Опасности влияния пластика на гормональную систему

Секреция гормонов и обмен веществ выполняют сверхважные функции в жизнедеятельности организма.

Во время второго этапа исследования ученые изучали влияние различных пластиковых химикатов на рецепторы, связанные с G-белком (этот белок участвует в передаче сигналов в организме).

! В ходе анализа и сопоставления различных комбинаций пластиковых химикатов, исследователи обнаружили 11 комбинаций, которые способны влиять на рецепторы.

Наши данные свидетельствуют, что пластик может содержать токсичные химикаты и влиять на передачу сигналов в организме. То есть, следует серьезно задуматься над тем, чтобы изменить дизайн пластика таким образом, чтобы сделать его более безопасным,

– отметил Вагнер.

Почему пластик до сих пор используют

Ранее считалось, что химические вещества способны оставаться связанными в пластике и не вымываются при контакте с водой. Впрочем, несколько лет назад, ученые доказали, что большинство пластиковых изделий вымывают химические вещества при погружении в воду. Фактически, они обнаружили, что пластик может влиять на здоровье человека.

И поскольку пластик содержит огромное количество различных химических веществ, ученые до сих пор могут идентифицировать лишь часть из них. То есть, по факту современная наука все еще имеет достаточно ограниченные данные о влиянии большинства этих химических соединений на наши организмы.