Как пережить жару: новые советы от Минздрава

Экстремальная жара, которая царит в Украине, может негативно влиять на здоровье людей, вызывая обезвоживание, головокружение и ухудшение хронических сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, частые отключения электричества затрудняют хранение пищи и ее защиту от порчи.

Министерство здравоохранения Украины выпустило ряд рекомендаций, которые помогут лучше адаптироваться к высоким температурам.

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Министерство советует ограничивать время пребывания на улице, особенно между 10:00 и 16:00, когда жара достигает пика. Необходимо носить легкую одежду из натуральных материалов и чаще принимать прохладный душ.

Для предотвращения дегидратации необходимо пить достаточно воды, избегая сладких напитков и алкоголя. Людям с заболеваниями сердца необходимо консультироваться с врачом относительно дневного потребления жидкости. Минздрав также призывает позаботиться о достаточном водоснабжении для домашних и уличных животных.

Для тех, кто в жару чувствует себя нехорошо – имеет головокружение, слабость, тревожность, сильную усталость или головную боль, – в Минздраве рекомендуют обращаться за медицинской помощью.

Почему нельзя оставлять детей и животных в закрытом автомобиле в жару

Эксперты Минздрава отмечают, что ежегодно регистрируются случаи смерти детей от теплового удара в закрытых авто.

Температура внутри закрытого автомобиля может быстро подняться на 20 градусов за 10 минут. Даже короткое время в таких условиях может быть опасным. Если видите ребенка, оставленного в авто, сразу звоните в полицию,

– рекомендуют в ведомстве.

Также категорически запрещено оставлять животных в закрытом автомобиле, даже если авто в тени или с открытыми окнами.

Как хранить продукты при отключении электричества в жару

Во время отключений электричества рекомендуется максимально редко открывать дверцу холодильника и морозильника.

"Если готовые блюда или продукты, которые должны храниться в холодильнике, находились в комнатной температуре более двух часов, их следует выбросить, потому что ими можно отравиться. Если температура вокруг выше 30 градусов по Цельсию, продукты становятся опасными для потребления уже через 1 час", – говорят медики.

Они также не рекомендуют пробовать пищу, чтобы определить, является ли она испорченной. Зато если есть какие-либо сомнения относительно ее состояния, лучше выбросить.