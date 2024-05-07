5 способов, чтобы избавиться от надоедливой икоты

Обычно икота не является опасным состоянием, но все же может наносить определенный дискомфорт и начаться в неподходящий момент. Поэтому, знать, как избавиться от икоты быстро и эффективно - не помешает.

Семейный врач поликлиники Оболонского района Киева Людмила Сердюк назвала 5 эффективных способов, которые в этом помогут. А также объяснила, почему собственно икота возникает.

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Прежде всего она рассказала, что происходит с организмом во время икоты.

"Икота – это ритмичный короткий вдох, который возникает из-за резкого сокращением диафрагмы с последующим сужением голосовой щели", – объясняет терапевт.

По ее словам, предотвратить появление икоты практически невозможно: она появляется неожиданно и на это могут быть абсолютно разные причины. Интересно, что и исчезает икота так же неожиданно.

Что говорит наука

Есть версия, что икота – это не что иное, как напоминание природы о том, что когда-то у наших очень далеких предков были жабры, с помощью которых они дышали. Мол, об этом свидетельствует непроизвольное и резкое сокращение мышц, которые используются для вдоха.

Также ученые рассматривали гипотезу, что икота происходит от врожденного инстинкта сосания молока матери.

Иногда икота является признаком нервного тика, который провоцирует диафрагмальный нерв, что заставляет резко сокращаться диафрагмальные мышцы.

А вот психологи объясняют возникновение икоты сильным стрессом или страхом. Мол, так человек якобы пытается неосознанно защититься от негативных внешних факторов.

Как остановить икоту

Людмила Сердюк говорит, что хоть икота – это самопроизвольное явление, есть несколько действительно эффективных способов, которые помогут ее остановить.

Попробуйте:

нажать двумя пальцами на язык так, как будто хотите спровоцировать рвоту. Спазм пищевода, возникающий во время такой манипуляции, снимет спазм диафрагмальный;

потянуть язык наружу и вниз;

вдохнуть несколько раз подряд и задержать дыхание;

медленно выпить большой стакан воды;

положить в рот небольшой кусочек чего-то с ярко выраженным вкусом, например, кусочек лимона, или посыпать язык сахаром.

Когда икота – тревожный сигнал

Икота все же может свидетельствовать о серьезных патологиях. Среди них – воспаление легких, грыжа пищевого отверстия диафрагмы, онкологические опухоли.

Бывает, что икота длится сутки и даже больше. Это доводит человека до нервного истощения, вызывая изжогу в желудке или боль в грудной клетке. При таких состояниях обязательно обратитесь за медицинской помощью.