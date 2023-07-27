Не хочу сейчас: как отказать партнеру в сексе, чтобы не навредить отношениям

У всех бывают моменты, когда сексуальное влечение находится на нуле. Но, к сожалению, это не всегда совпадает с желаниями наших партнеров.

Отказ в сексе – горькая пилюля, особенно, когда в паре один партнер почти всегда инициирует интимную близость, а другой обычно только реагирует – согласием или отказом.

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Но, скажем честно, отказывать – немного легче, чем услышать отказ. Вы расстроены и раздражены, что партнер не заметил ваше настроение и поставил вас в неудобную ситуацию. Или вам так неловко его обижать, что отвечаете на его заигрывание, хотя вам совсем этого не хочется. Однако отказ не всегда вредит отношениям, если преподнести его правильно.

Объясните, почему вы говорите нет

Если вы не в настроении, лучше объяснить, почему именно. Потому что большинство людей между строк читают только одну причину – проблема личная. Не заставляйте партнера морочить голову и упрекать себя в том, что он сделал что-то не так.

Устали после работы – так и скажите. А если причина все-таки связана с партнером, объясните ему, что вас беспокоит. Лучше сказать прямо, чем молча наблюдать, как скапливаются напряжение и недоразумение.

Предложите другое время

Представьте, как отказывали бы подруге или другу, пригласившему вас на кофе. Если вы просто ответите: "Не очень хочется" – это может прозвучать грубо. Скорее всего, вы скажете что-то вроде: "Извини, сегодня хочу отдохнуть. Давай лучше на выходных?".

Так же и простое "нет" в ответ на приглашение заняться сексом без предложения альтернативы может показаться грубым. Вы оставляете партнера в незнании: нет – это нет сегодня? Нет еще неделя? Вообще нет? Я в чем-то провинился?

Ответ, который подразумевает, что вы заинтересованы, но чуть позже, принять гораздо проще. "Пока вообще нет настроения. Давай утром перед работой, когда я хорошо высплюсь?".

Придумайте другой способ насладиться близостью

Просто потому что вам сегодня не до секса, не значит, что вам не хочется близости с партнером. Исследования показывают, что в сексе люди, независимо от пола, ищут не только удовлетворение физиологических потребностей, но и восполнение потребности чувствовать себя любимым, важным и нужным.

Возможно, сегодня вы обойдетесь душевным разговором, подержитесь за руку, обнимаетесь, просто поиграете в настольные игры. Возможно, действительно партнеру нужен не сам физический акт, а ваше внимание и любовь.

Не бойтесь быть честными и уязвимыми с любимым человеком. Не делайте вид, что хотите секса, когда вам его на самом деле не хочется, но и не позволяйте ему чувствовать себя ненужным.