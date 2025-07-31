Психологи давно заметили: люди достигают большего, когда чувствуют себя самостоятельными, компетентными и частью сообщества. Но неудачи часто подрывают эти ощущения, лишая нас внутреннего стержня и мотивации двигаться дальше, пишет 24 Канал со ссылкой на Journal of Consumer Marketing.

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Новое исследование мотивации

Группа исследователей из Университета Бингемтона (США) выдвинула гипотезу: если после поражения перестать зацикливаться на финансовых потерях и сосредоточиться на времени, потраченном на саморазвитие, это поможет преодолеть разочарование и не бросать начатое.

Чтобы проверить эту идею, ученые вместе с коллегами из других американских вузов провели серию опросов. В первых двух исследованиях приняли участие около 600 взрослых работников, которых набрали через онлайн-платформу Prolific. Третий эксперимент провели со студентами университета на Тайване.

В первом опросе специалисты исследовали, как реагируют респонденты на неудачу, если думать о потраченных деньгах или времени на путь к цели. Второе исследование было посвящено тому, как меняется мотивация после одного или двух поражений подряд. В третьем эксперименте студенты представляли, что не сдали обязательный экзамен по английскому.

Нужно фокусироваться на опыте и времени

Результаты всех трех исследований были похожими: когда участники переключали внимание с финансовых затрат на временные, они проявляли большую настойчивость и не теряли решимости продолжать даже после двух неудач подряд. Зато зацикливание на деньгах заметно снижало мотивацию – особенно после нескольких поражений.

Студенческий опрос также показал: если в приоритет ставить время, потраченное на подготовку, и приобретенные знания, неудача воспринимается не так больно. Однако исследователи заметили: если провалов становится три или больше, даже этот подход уже не работает – частые неудачи подрывают уверенность в себе.

Многие записываются на курсы, покупают книги или видео, надеясь приблизиться к цели. Когда же прогресс не такой быстрый, как хотелось бы, мотивация быстро угасает. Но если сосредотачиваться на времени, потраченном на обучение и собственное развитие, это помогает не сдаваться,

– отметил один из авторов исследования.

Исследователи уверены: их выводы пригодятся в различных сферах. Например, их могут использовать продавцы DIY-товаров, онлайн-школы и фитнес-платформы. Положительные сообщения, которые поддерживают настойчивость после неудачи, помогут людям не бросать начатое и двигаться вперед, несмотря ни на что.