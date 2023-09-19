Как нехватка сна влияет на сексуальную жизнь: неутешительные результаты исследования

Ученые выяснили, что нарушения сна связаны с эректильной дисфункцией у мужчин, а также с проблемами возбуждения и оргазма у женщин. К такому выводу исследователи пришли в результате длительного наблюдения за почти 4 тысячами участников обоих полов.

Нарушения сна связаны с повышением АД, ослаблением иммунной системы, увеличением веса, перепадами настроения, паранойей, депрессией, повышенным риском диабета, инсульта, сердечно-сосудистых заболеваний, деменции и некоторых видов рака. И кроме перечисленного, оно снижает либидо.

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Влияние бессонницы на сексуальную жизнь

Недавнее длительное исследование показало, что плохой сон связан с эректильной дисфункцией у мужчин, проблемами с возбуждением и оргазмом у женщин. Участниками исследования были 3944 мужчины и женщины в возрасте от 60 до 65 лет.

Хотя респонденты были пожилыми, проблемы со сном касаются и молодых людей. В частности, значительно снижает качество сна и негативно влияет на сексуальное влечение апноэ (остановка дыхания во сне), что диагностируется у 30% мужчин и 20% женщин.

Кроме того, независимо от возраста, при недосыпании снижается уровень тестостерона, что приводит к эректильной дисфункции и отсутствию сексуального влечения. Высокий уровень этого гормона достигается в фазу быстрого сна, причем длительность каждой последующей фазы увеличивается от 10 минут до часа.

Следовательно, при недосыпании уровень циркулирующего тестостерона не будет восстанавливаться. В то время как тестостерон необходим и мужчинам и женщинам для поддержания здоровья костей, улучшения когнитивных функций, увеличения мышечной массы и создания новых эритроцитов.

Исследование выявило, что только один дополнительный час ночного сна увеличивает сексуальное влечение на следующий день, а вероятность занятия сексом с партнером на следующую ночь повышается на 14%. И, наоборот: при лечении расстройств сна и мужчинам, и женщинам нужно консультироваться с врачом о потенциальном влиянии нарушений сна на сексуальное влечение и сексуальную функцию.

Как наладить сон

Американский Национальный фонд сна подсчитал, что взрослому человеку необходимо спать 7 – 9 часов в сутки. Однако, как выяснилось от недосыпа страдает 45% населения мира. Улучшить сон и соответственно сексуальную жизнь поможет соблюдение правил гигиены сна. Эксперты в области сна рекомендуют:

ложиться спать и просыпаться примерно в одно и то же время, даже в выходные;

избегать алкоголя;

после 3 часов дня бодрствовать и не пить напитки с кофеином, ограничить курение;

создать "сонные" привычки (принимать теплую ванну или душ, медитировать или читать книги в постели);

за час до сна отключить все экраны (телевизора, компьютера, смартфона).

Кроме того, в спальне должно быть темно и прохладно. Если не удается заснуть примерно в течение 10 минут, можно использовать это время для близости с партнером, ведь секс улучшает сон, а сон улучшает секс.