Как мужчинам избежать 9 типов рака: не просто, но по силам каждому
Источник:Evening Standard
Молодые мужчины все чаще и более тщательно начинают следить за здоровьем: активно занимаются физической активностью, корректируют рацион и уделяют внимание психологическому состоянию.
Вероятно, эта тенденция связана с изменениями в культуре и общественном мнении, к такому мнению пришли швейцарские ученые. И как показали результаты нового исследования, – не зря.
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Мужчины начали беспокоиться о своем здоровье
Отмечают, что молодое поколение понимает заботу о здоровье как важном аспекте своей жизни и инвестиции в будущее. Естественно, эта тенденция сформировалась благодаря большому доступу к информации о здоровом образе жизни и под влиянием социальных медиа.
Исследователи фиксируют, что молодые мужчины часто обращаются к разным источникам, например онлайн-ресурсы и приложения для фитнеса, чтобы получить советы по здоровому образу жизни и поддержку в своих усилиях.
Как физическая активность убережет мужчин от рака
Исследователи обнаружили, что по сравнению с людьми с низким кардиореспираторной подготовкой у любителей спорта:
- на 19% – меньшая вероятность развития рака головы и шеи
- на 39% – рака пищевода
- на 21% снижается риск рака желудка
- на 40% – рака печени
- на 18% – меньший шанс раздобыть рак кишечника
- на 5% – меньшая вероятность развития рака прямой кишки
- на 20% – встречается рак почки
- на 42% – низкая вероятность развития рака легких
- на 12% – меньшая вероятность развития рака поджелудочной железы.
В исследовании отмечают. что эти данные могут быть использованы при разработке политики в области общественного здравоохранения, что еще больше усилит стимул для популяризации здоровой физической активности.Результаты были получены по итогам анализа медкарт пациентов с 1968 по 2005 год.
Что такое кардиореспираторная выносливостьЭто уровень, на котором ваше сердце, легкие и мышцы работают вместе, когда вы выполняете упражнения в течение длительного периода времени. Это показывает, насколько эффективно функционирует ваша кардиореспираторная система и является показателем того, насколько вы физически здоровы и здоровы.