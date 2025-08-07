Исследователи из Квантленского политехнического университета (Канада) провели опрос среди жителей Ванкувера, чтобы выяснить, связаны ли симптомы депрессии и тревожности с сезоном, когда человек родился, пишет 24 Канал со ссылкой на PLOS Mental Health.

В эксперименте приняли участие 303 человека, большинство из которых были молодыми женщинами (65%), а средний возраст респондентов составлял 26 лет.

Как дата рождения влияет на риск депрессии?

Результаты оказались достаточно тревожными: почти у 84% участников наблюдались выраженные признаки депрессии, а у двух третей – симптомы тревожности. Это значительно превышает средние показатели по стране: согласно одному из национальных исследований, депрессию переживают около 22% канадцев, а тревожность – примерно 25%.

Особое внимание исследователей привлекли мужчины, рожденные летом: именно у них чаще фиксировали высокий уровень депрессии. У женщин такой зависимости выявлено не было. Влияния сезона рождения на склонность к тревожности также не зафиксировали ни у мужчин, ни у женщин.

Почему возникает такая связь?

Почему именно летние месяцы рождения могут повышать риск депрессии у мужчин – пока что загадка. Специалисты предполагают, что причины могут скрываться в особенностях воздействия внешней среды на будущую мать во время беременности, например, в продолжительности светового дня или сезонных инфекциях.

Однако ученые отмечают: окончательные выводы делать рано. Во-первых, большинство участников исследования – студенты, а во-вторых, тестирование проходило зимой, когда депрессивные проявления обычно усиливаются. Все это затрудняет установление однозначной связи между датой рождения и риском развития психических расстройств.

Кстати, подобные научные работы уже показали, что у мужчин, которые появились на свет в холодное время года (осенью и зимой), объем серого вещества в левой верхней височной борозде мозга больше, чем у тех, кто родился весной или летом. Именно этот участок играет важную роль в восприятии и обработке эмоций, что часто нарушаются при аффективных расстройствах.